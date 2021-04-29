Компания "Российские железные дороги" планирует инвестировать в проекты на территории Волгоградской области до 2026 года 60,6 млрд рублей. Это вдвое больше, чем за последние четыре года, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации по итогам рабочей встречи губернатора региона Андрея Бочарова и начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева.

"В целом только за последние четыре года компания инвестировала на территории Волгоградской области 37,6 млрд рублей. Общий объем вложений, запланированный на 2021-2025 годы, практически вдвое больше - 60,6 млрд рублей. За счет ввода в строй новых основных фондов будет создано 400 рабочих мест, а объем налоговых поступлений вырастет на 1,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Альмеев представил Андрею Бочарову итоги работы компании за первый квартал 2021 года, а также планы по дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, увеличению пассажиропотока и объема грузоперевозок железнодорожным транспортом. В частности, реконструирован вокзальный комплекс станции Волгоград-1, модернизирована остановочная платформа Мамаев курган и возведена новая платформа Университетская, построена железнодорожная ветка до аэропорта, обновлен подвижной состав для пригородного сообщения, реконструирована Приволжская железная дорога в пойме реки Царица.

Помимо этого, завершена реконструкция мостового перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская - Волгоград, построена тяговая подстанция Овражная в Камышинском районе, путевая развязка в Гумраке. Завершается комплексная реконструкция участка железной дороги от станции Максима Горького до Тихорецкой-Крымской, проектирование четырех путепроводов в местах пересечения автодорог общего пользования с участками железной дороги, проводится модернизация самой станции.

"На станции Сарепта по инициативе руководства Приволжской железной дороги и ветеранов-железнодорожников установили памятный знак труженикам железнодорожного транспорта "Вам, ковавшим Победу в тылу". Сегодня еще один мемориальный комплекс торжественно откроют в городе Петров Вал Камышинского района", - добавили в пресс-службе.

Протяженность железных дорог Волгоградской области составляет 1521,6 км. Железнодорожная сеть региона включает 54 участка, где размещаются более 70 грузовых, участковых и сортировочных станций, имеющих высокую техническую оснащенность. На объектах РЖД работают порядка 10 тыс. жителей.