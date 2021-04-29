Объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры в Карелии ОАО "РЖД" до 2025 года составит 22 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с главой республики Артуром Парфенчиковым сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

"До 2025 года объем инвестиций в петрозаводский регион компанией "Российские железные дороги" достигнет 22 млрд рублей", - сказал он.

По итогам встречи правительство Карелии подписало соглашение о сотрудничестве на период до 2025 года. В 2021 на модернизацию инфраструктуры уже направят 4,5 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Средства пойдут на ремонт участков дороги Мурманск - Волховстрой. Планируется реконструкция станции Беломорск, удлинение приемо-отправочных путей на станциях Чупа, Нигозеро, Шуйская. Компания намерена построить новые пути на станции Колежма, а также отремонтировать 19 пассажирских платформ, фасад вокзала в Кеми и здание локомотивного депо в Сортавале.

На станции Сегежа для обеспечения безопасности железнодорожники оборудуют пешеходный переход, установив там световую и звуковую сигнализации. Кроме того, вдоль путей в Петрозаводске будет установлено ограждение.