Цены на медь будут расти.
Антон Берлин дал интервью президенту Ассоциации “Электрокабель”
29 апреля 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство Транспорт
Объем инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры в Карелии ОАО "РЖД" до 2025 года составит 22 млрд рублей. Об этом в ходе рабочей встречи с главой республики Артуром Парфенчиковым сообщил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.
"До 2025 года объем инвестиций в петрозаводский регион компанией "Российские железные дороги" достигнет 22 млрд рублей", - сказал он.
По итогам встречи правительство Карелии подписало соглашение о сотрудничестве на период до 2025 года. В 2021 на модернизацию инфраструктуры уже направят 4,5 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Средства пойдут на ремонт участков дороги Мурманск - Волховстрой. Планируется реконструкция станции Беломорск, удлинение приемо-отправочных путей на станциях Чупа, Нигозеро, Шуйская. Компания намерена построить новые пути на станции Колежма, а также отремонтировать 19 пассажирских платформ, фасад вокзала в Кеми и здание локомотивного депо в Сортавале.
На станции Сегежа для обеспечения безопасности железнодорожники оборудуют пешеходный переход, установив там световую и звуковую сигнализации. Кроме того, вдоль путей в Петрозаводске будет установлено ограждение.
"Только на покупку современного железнодорожного транспорта в этом году наши партнеры затратят более миллиарда рублей. Сейчас получили информацию, что два новых электропоезда, так называемых рельсовых автобусов типа "Орлан", уже закуплены. Ожидается еще три автобуса. Это соединит железнодорожным сообщением Петрозаводск и Сортавалу и, что очень важно, Лодейное поле, Питкяранту, Янисъярви. Все эти поезда будут стыковаться, это будет удобно не только для туристов, но и в первую очередь для местных жителей", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter