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Рада назначила Германа Галущенко главой минэрго Украины

Верховная рада Украины на заседании в четверг, 29 апреля, назначила Германа Галущенко министром энергетики страны, сообщается на сайте украинского парламента.

Данное решение поддержали 305 депутатов при минимально требуемых 226. Отмечается, что комитет рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал парламенту назначить Галущенко на данную должность.

До своего назначения Галущенко занимал должность вице-президента Национальной атомной компании «Энергоатом». Также он доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета.

В середине декабря прошлого года рада отказалась назначить бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Впоследствии он был назначен и.о. министра.

В январе 2021 года парламенту вновь не хватило голосов для назначения Витренко, а в марте СМИ сообщили, что он якобы написал заявление об отставке.

29 апреля стало известно, что правительство Украины уволило главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначило на этот пост Витренко.


Фото: nergoatom.com.ua

 

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Источник: iz.ru

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