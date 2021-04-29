Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко 23 апреля посетил с рабочим визитом Саров Нижегородской области. В рамках поездки состоялось совещание по вопросу реализации Росатомом цифровых проектов и инициатив для развития цифровой экономики в России.

Концерн «Росэнергоатом» в ходе мероприятия представил проекты в области цифровой энергетики. О проектах, которые реализуются в рамках программы «Цифровая энергетика» концерна «Росэнергоатома», рассказал заместитель генерального директора — директор по сбыту Концерна Александр Хвалько.

Проект развития электротранспорта предполагает создание собственной сети зарядной инфраструктуры, а также создание программной платформы с функционалом управления зарядными станциями, взаимодействия с потребителями (с учетом платежных сервисов), с энергетической системой (как в плане оптимизации затрат на электроэнергию, так и выдачи энергии обратно в сеть). На текущем этапе развития проекта основным результатом является отработка технологий взаимодействия электротранспорта и энергосистемы, получение опыта эксплуатации электрозаправок.

Среди других представленных на выставке проектов — цифровые сервисы для потребителей и цифровые двойники. Проект «Доступная энергия для бизнеса» объединил множество направлений и проектов, связанных с активным участием в работе энергосистемы потребителей, от небольших до крупных. Цифровые двойники в электроэнергетике – это важный инструмент как для объектов генерации и сетей, так и для потребителей электроэнергии, за счет внедрения которых на промышленных объектах будет достигнуто сокращение затрат на обслуживание высокотехнологичной продукции, а также обеспечен рост количества высокотехнологичных рабочих мест предприятий, использующих цифровые технологии.

«В энергетической отрасли под влиянием цифровых технологий происходят системные изменения: новые источники энергии, управление спросом на стороне потребителей и связанная с обоими этими новшествами энергетическая гибкость не только на стороне генерации, но и в сетях, и у потребителей – это очень масштабные преобразования. Сейчас в Росатоме проходит процедура утверждения программы «Цифровая энергетика», которая предполагает расширить состав наших традиционных энергетических продуктов за счет вывода на рынок новых сервисов для потребителей, построенных на цифровых технологиях. В частности, работаем по направлениям: управление потреблением, распределенная генерации и накопители, цифровизация сбытовых сервисов, электротранспортная инфраструктура», - отметил Александр Хвалько.

В рамках мероприятия состоялось совещание по теме «Реализация Госкорпорацией “Росатом” цифровых проектов и инициатив для развития цифровой экономики в Российской Федерации», где обсуждался статус согласования дорожной карты «Новые производственные технологии», вопросы внедрения отечественных CAE-систем в российской промышленности, вопросы цифровизации регионов и цифровой энергетики.

В совещании приняли участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент Российской академии наук Александр Сергеев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, директор департамента информационных технологий Правительства Российской Федерации Евгений Комар, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева, директор по цифровизации ГК «Ростех» Рачик Петросян.