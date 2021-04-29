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Антон Берлин дал интервью президенту Ассоциации “Электрокабель”
29 апреля 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика
На одной из крупнейших подстанций Ямало-Ненецкого автономного округа 500 кВ «Тарко-Сале» установили современные высоковольтные вводы 500 и 220 кВ. Это повысило надежность электроснабжения потребителей Пуровского района, включая предприятия «Роснефти» и «Транснефти». Всего в 2021 году на энергообъектах 220 и 500 кВ ЯНАО будет заменено 11 высоковольтных вводов.
Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.
Взамен использовавшихся ранее маслонаполненных устройств смонтированы современные аналоги с твердой изоляцией. Они более долговечны, удобны в эксплуатации. Срок работы таких вводов составляет 30 лет. Работы проведены без ограничения электроснабжения потребителя.
Подстанция 500 кВ «Тарко-Сале» трансформаторной мощностью 1377 МВА обеспечивает передачу электроэнергии объектам нефтяной и газовой промышленности, а также снабжает электроэнергией Губкинский, Тарко-Сале и поселок Пурпе.
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