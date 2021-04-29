На одной из крупнейших подстанций Ямало-Ненецкого автономного округа 500 кВ «Тарко-Сале» установили современные высоковольтные вводы 500 и 220 кВ. Это повысило надежность электроснабжения потребителей Пуровского района, включая предприятия «Роснефти» и «Транснефти». Всего в 2021 году на энергообъектах 220 и 500 кВ ЯНАО будет заменено 11 высоковольтных вводов.

Высоковольтные вводы являются неотъемлемой частью силового и коммутационного оборудования. Они предназначены для подключения силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, баковых выключателей к шинам подстанций и линиям электропередачи. От технического состояния вводов напрямую зависит работоспособность основного оборудования подстанций и стабильное обеспечение потребителей качественной электроэнергией.

Взамен использовавшихся ранее маслонаполненных устройств смонтированы современные аналоги с твердой изоляцией. Они более долговечны, удобны в эксплуатации. Срок работы таких вводов составляет 30 лет. Работы проведены без ограничения электроснабжения потребителя.

Подстанция 500 кВ «Тарко-Сале» трансформаторной мощностью 1377 МВА обеспечивает передачу электроэнергии объектам нефтяной и газовой промышленности, а также снабжает электроэнергией Губкинский, Тарко-Сале и поселок Пурпе.