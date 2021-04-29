Прием заявок – до 30 июня. Регистрация, правила и описание этапов – на официальном сайте проекта (www.gridology.ru). Подведение итогов планируется в декабре на Международном форуме «Электрические сети-2021».

«Россети» в этом году заявили 50 тематик конкурса по направлениям:

Инновационное оборудование, материалы, технологии и технологические системы;

Высокотехнологичные решения высокой степени готовности для реконструкции и строительства;

Развитие услуг и новых сервисов для потребителей;

Цифровые технологии управления сетевым комплексом.

«Мы предлагаем инноваторам принять участие в решении актуальных задач, которые стоят перед «Россетями». Компания открыта к предложениям, готова быстро приступить к проработке пилотных проектов. Однако даже самая яркая идея должна пройти всестороннюю оценку и тщательный анализ. Такой подход лежит в основе конкурса, где с разработчиками тесно взаимодействуют эксперты «Россетей» и «Сколково». Именно поэтому он показывает хорошую результативность», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей» Андрей Майоров.

«Программу «Энергопрорыв» мы уже 9 год реализуем с нашим ключевым партнером – компанией «Россети». Конкурс стал эффективным каналом для динамичного продвижения хайтек продуктов к апробации в российской энергетике. Это уже не мало, ведь отрасль ставит высокие требования и к технологической, и к экономической зрелости инноваций. Но важнее, что «Энергопрорыв» стал трамплином для старта и совершенствования десятков стартапов, многих сотен предпринимателей и инженеров», – подчеркнул старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

Несколько фактов об «Энергопрорыве»: