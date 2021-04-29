RusCable Insider #219 - Анонс "Нефтегаз-2021",
А.Гусев модератор сессии выставки, новый каталог от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и фирменный подкаст компании CH
29 апреля 2021, 10:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Речь о внедрении автономных гибридных энергетических установок (АГЭУ) – солнечных электростанций, сопряженных с дизель-генераторами и аккумуляторами. Такое оборудование позволяет обеспечивать надежное электроснабжение круглосуточно и вне зависимости от погодных условий, - сообщает официальный телеграмканал энергокомпании https://t.me/rosseti_official/1520
«Россети» уже успешно применяют АГЭУ в Забайкалье. Теперь солнечное энергоснабжение получит 21 населенный пункт Томской области, где живет более 12 000 человек. В большинстве своем это удаленные деревни и поселки, расположенные в 400-500 км от столицы региона.
Применение таких установок дает ощутимые эффекты:
Установка оборудования будет осуществлена компанией «Россети Сибирь», являющейся одним из ключевых центров компетенции по внедрению решения, последующая эксплуатация - «Россети Томск».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter