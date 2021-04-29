Речь о внедрении автономных гибридных энергетических установок (АГЭУ) – солнечных электростанций, сопряженных с дизель-генераторами и аккумуляторами. Такое оборудование позволяет обеспечивать надежное электроснабжение круглосуточно и вне зависимости от погодных условий, - сообщает официальный телеграмканал энергокомпании https://t.me/rosseti_official/1520

«Россети» уже успешно применяют АГЭУ в Забайкалье. Теперь солнечное энергоснабжение получит 21 населенный пункт Томской области, где живет более 12 000 человек. В большинстве своем это удаленные деревни и поселки, расположенные в 400-500 км от столицы региона.

Применение таких установок дает ощутимые эффекты:

В населенных пунктах Томской области, где реализуется проект, затраты на дизельное топливо снизятся почти в 2 раза – с 245 до 134 млн рублей в год.

Улучшится экология из-за сокращения вредных выбросов в атмосферу. АГЭУ применяются в изолированных районах как альтернативный вариант традиционного подключения к сети. Ведётся работа по их применению для удаленных территорий со слабой электрической связью, а также взамен физического технологического присоединения для фермерских хозяйств и других объектов, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт.

Установка оборудования будет осуществлена компанией «Россети Сибирь», являющейся одним из ключевых центров компетенции по внедрению решения, последующая эксплуатация - «Россети Томск».