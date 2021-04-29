В связи со значительным количеством объектов ветровой генерации, планируемых к вводу в эксплуатацию в финском регионе Южная Остроботния (Southern Ostrobothnia), системный оператор Финляндии Fingrid Oyj и финский консорциум TMV Service Oy, специализирующийся на строительстве, ремонте, модернизации и обслуживании электросетевой инфраструктуры, подписали контракт на проведение ряда работ в рамках расширения ПС 400 кВ Алаярви. Стоимость контракта, заключенного с TMV Service Oy, составляет порядка € 15 млн. Общая стоимость проекта по расширению ПС Алаярви составляет около € 21 млн.

Строительные работы, предусмотренные контрактом, заключенным с TMV Service Oy, будут завершены в основном к концу 2021 г. Монтаж электрооборудования запланирован на 2022 г. Итальянская компания Tamini Transformatori Srl поставит новый силовой трансформатор 400/110/20 кВ для ПС Алаярви осенью 2022 г. Завершить реконструкцию ПС Алаярви планируется весной 2023 г. Ожидается, что в ближайшие годы к ПС Алаярви будет подключено около 2 ГВт новых генерирующих мощностей.

Официальный сайт компании Fingrid