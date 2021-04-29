Специалисты филиала «Россети Центр Тверьэнерго» смонтировали экспериментальную воздушную линию 10 кВ на неизолированном проводе с функцией самовосстановления в Калининском районе Тверской области. Технология исключает обрыв провода при падении веток или деревьев.

Длина первой самовосстанавливающейся линии – 560 м. Она построена на участке фидера, проходящего через лесной массив, питающего несколько сел и деревень Калинского и Конаковского районов: Орешково, Глинки, Кузьминское и ряд других населенных пунктов. Энергетиками Тверьэнерго был произведен монтаж 9 пролетов провода, выполнена замена 8 траверс на промежуточных опорах линий электропередачи (ЛЭП) и 2 траверс на анкерных опорах, смонтирована подвесная арматура скользящего типа, заменена подвесная и натяжная изоляция на 10 опорах.

«Особенность конструкции – в применении раскаточных роликов. При падении дерева на воздушную линию не происходит разрушения зажима, изолятора, провода или опор, так как отсутствует жесткая фиксация проводов в зажиме. Провод скользит по роликам поддерживающих зажимов и динамический удар перераспределяется по всей длине линии электропередачи. Таким образом, после падения дерева скорость восстановления электроснабжения потребителей значительно увеличивается за счет отсутствия необходимости ремонта потенциально разрушенного энергооборудования при традиционной конструкции ВЛ с жесткой фиксацией проводов в зажиме», - поясняет первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Максим Лобков.

По итогам опытно-промышленной эксплуатации данного участка сети будет принято решение о дальнейшем внедрении и применении данной технологии в электросетевом комплексе тверского филиала «Россети Центр». Использование самовосстанавливающейся линии позволит значительно сократить количество технологических нарушений на сетях и время на восстановление электроснабжения, поможет значительно облегчить труд специалистов Тверьэнерго в период неблагоприятных погодных нагрузок.

Тверьэнерго продолжает реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения. В настоящее время во всех районах электрических сетей осуществляются работы по расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности, производится замена и выправка опор линий электропередачи, ремонт воздушных линий и трансформаторных подстанций, перетяжка провода и замена изоляторов на ЛЭП.