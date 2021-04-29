 
Контракты

В Белгороде построят центр адаптивного спорта

В Белгороде построят центр адаптивного спорта

29 апреля 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
308

Спортивный центр для занятий адаптивной физической культурой и спортом планируют открыть в Белгороде в декабре будущего года, сообщает RosTender.info.

Управление капитального строительства Белгородской области объявило тендер на проектирование и строительство центра. На оплату работу подрядчика из областного бюджета планируют направить 334 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 14 мая, итоги закупки подведут 27 мая.

Спортивный центр построят на улице Белинского. Как ожидается, его введут в строй в декабре 2022 года. Здание по проекту будет одноэтажным. В одну смену оно сможет принимать до 137 человек. В центре расположатся универсальный и тренажерный залы, зал для армрестлинга, душевые, раздевалки, тренерские, буфет, кабинеты медиков, сурдопереводчика и психолога.

Подрядчик также должен будет оборудовать центр тренажерами и оборудованием для фитнеса, бокса и пауэрлифтинга. В центре горожане с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, большим теннисом, парабадминтоном и бадминтоном.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
На газораспределительной станции 29.04.2021
На газораспределительной станции "Добрянка-2" реализуют проект по выработке электроэнергии
В Пурпе начнется строительство долгожданного ж/д вокзала 29.04.2021
В Пурпе начнется строительство долгожданного ж/д вокзала
Подземный переход за 1,4 млрд рублей построят рядом с 28.04.2021
Подземный переход за 1,4 млрд рублей построят рядом с "Лахта Центром"
Власти Новосибирска отказались от концессии в 1,5 млрд для замены городских светильников 28.04.2021
Власти Новосибирска отказались от концессии в 1,5 млрд для замены городских светильников
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно