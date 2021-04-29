В Белгороде построят центр адаптивного спорта

Спортивный центр для занятий адаптивной физической культурой и спортом планируют открыть в Белгороде в декабре будущего года, сообщает RosTender.info.

Управление капитального строительства Белгородской области объявило тендер на проектирование и строительство центра. На оплату работу подрядчика из областного бюджета планируют направить 334 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 14 мая, итоги закупки подведут 27 мая.

Спортивный центр построят на улице Белинского. Как ожидается, его введут в строй в декабре 2022 года. Здание по проекту будет одноэтажным. В одну смену оно сможет принимать до 137 человек. В центре расположатся универсальный и тренажерный залы, зал для армрестлинга, душевые, раздевалки, тренерские, буфет, кабинеты медиков, сурдопереводчика и психолога.

Подрядчик также должен будет оборудовать центр тренажерами и оборудованием для фитнеса, бокса и пауэрлифтинга. В центре горожане с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься баскетболом, волейболом, мини-футболом, большим теннисом, парабадминтоном и бадминтоном.