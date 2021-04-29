В Москве возводят монолитные конструкции пешеходного моста через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

ТПУ формируется на базе станций метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии (БКЛ), а также железнодорожного остановочного пункта Рязанского направления, который будет частью МЦД-3.

Мост через Яузу протяженностью 85 метров соединит Семёновскую и Рубцовскую набережные. "Его построят из легких современных материалов с витражным остеклением", - указывается в сообщении.

Станция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии была открыта в декабре 2020 года. До завершения строительства БКЛ станция будет функционировать в составе Некрасовской линии метро.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

