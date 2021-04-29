 
Инвестиции (проекты)

В Москве строят мост через Яузу в составе ТПУ "Электрозаводская"

В Москве строят мост через Яузу в составе ТПУ Электрозаводская

29 апреля 2021, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
146

В Москве возводят монолитные конструкции пешеходного моста через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская", сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

ТПУ формируется на базе станций метро "Электрозаводская" Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии (БКЛ), а также железнодорожного остановочного пункта Рязанского направления, который будет частью МЦД-3.

Мост через Яузу протяженностью 85 метров соединит Семёновскую и Рубцовскую набережные. "Его построят из легких современных материалов с витражным остеклением", - указывается в сообщении.

Станция "Электрозаводская" Большой кольцевой линии была открыта в декабре 2020 года. До завершения строительства БКЛ станция будет функционировать в составе Некрасовской линии метро.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
На Многовершинном месторождении золота обустроят хвостохранилище под потребности перспективной добыч... 29.04.2021
На Многовершинном месторождении золота обустроят хвостохранилище под потребности перспективной добыч...
29.04.2021
"Вымпелком" направит более 1 млрд рублей на развитие сети в метро Санкт-Петербурга
Вологодская область направит еще 10,9 млрд рублей на инфраструктуру 28.04.2021
Вологодская область направит еще 10,9 млрд рублей на инфраструктуру
14 домов, 940 квартир: одобрен проект жилья для работников 28.04.2021
14 домов, 940 квартир: одобрен проект жилья для работников "Звезды"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно