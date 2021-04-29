27 апреля в Пятигорске на базе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга состоялось совещание технических руководителей филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, РДУ операционной зоны ОДУ Юга и субъектов электроэнергетики Южного и Северокавказского Федеральных округов Российской Федерации.

Заместитель генерального директора ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев и директор Волгоградского РДУ Алексей Корешков выступили с совместным докладом о достигнутых результатах внедрения инновационной технологии дистанционного управления оборудованием и устройствами на энергообъектах в Объединенной энергосистеме Юга, а также перспективах и основных технологических условиях ее тиражирования.

Развитие дистанционного управления из диспетчерских центров является одним из ключевых направлений цифровизации электроэнергетики и важнейшей составляющей технической политики Системного оператора, отметил Вячеслав Афанасьев. Для координации работ по данному направлению в компании действует специальная рабочая группа, включающая в себя в том числе руководителей ряда региональных диспетчерских управлений.

Алексей Корешков, являющийся членом рабочей группы Системного оператора по развитию дистанционного управления в ЕЭС России, представил основные результаты работ по внедрению дистанционного управления. Он подчеркнул, что ОЭС Юга занимает лидирующие позиции среди территориальных энергосистем по развитию этой технологии. На текущий момент в регионе осуществляется управление из диспетчерских центров Системного оператора оборудованием 14 энергообъектов: четырех подстанций 220 кВ, одной подстанции 110 кВ и девяти ВИЭ-электростанций – солнечных и ветровых. В 2021 году в ОЭС Юга совместно с энергокомпаниями планируется внедрить технологию дистанционного управления еще на 15 энергообъектах, в том числе на четырех подстанциях 110 – 220 кВ и 11 объектах ВИЭ. Таким образом, количество энергетических объектов с автоматизированным дистанционным управлением в ОЭС Юга увеличится более чем в два раза.

Докладчик отметил, что данная цифровая технология может быть внедрена только на технически готовых для этого энергообъектах с необходимым уровнем технологической оснащенности и автоматизации. Он ознакомил собравшихся с основными требованиями, которым должны соответствовать распределительные устройства и устройства РЗА энергообъектов для организации дистанционного управления, а также представил критерии подключения генерирующих объектов к системе доведения заданий плановой мощности (плановых диспетчерских графиков) из диспетчерских центров Системного оператора.

Алексей Корешков подчеркнул, что ключевое значение для развития технологии дистанционного управления имеет наличие на объектах электроэнергетики современных автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Представитель Системного оператора перечислил технические и функциональные требования к АСУ ТП в части наличия автоматизированного рабочего места, организации независимых каналов передачи данных и обеспечения информационной безопасности.

В настоящее время к числу основных направлений деятельности рабочей группы Системного оператора относится создание унифицированной методики сертификации АСУ ТП энергообъектов для целей дистанционного управления электросетевым оборудованием и устройствами РЗА. В дальнейшем на ее основе будет разработан национальный стандарт, регламентирующий проведение испытаний автоматизированных систем управления.

В краткосрочной перспективе одним из ключевых результатов деятельности рабочей группы станет определение перечня энергообъектов, обладающих высоким потенциалом для внедрения инновационной технологии в горизонте 2-3 лет, а также формирование согласованных с субъектами электроэнергетики планов-графиков по реализации этих проектов в ЕЭС России.

Вячеслав Афанасьев подчеркнул, что внедрение данной цифровой технологии направлено на повышение эффективности управления электроэнергетическим режимом работы энергосистемы за счет существенного сокращения времени производства оперативных переключений и снижения риска ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала. Кроме того, дистанционное управление формирует дополнительную экономическую выгоду для участников энергорынков за счет увеличения времени работы энергосистемы по плановому графику и, как следствие, сокращения использования неэффективной генерации. Собственникам энергообъектов новый механизм дает возможность оптимизировать схему оперативного обслуживания принадлежащих им объектов.

В завершении выступления заместитель генерального директора ОДУ Юга отметил, что деятельность Системного оператора по развитию дистанционного управления направлена на достижение целевых показателей, заложенных в новой Энергетической стратегии РФ. Вячеслав Афанасьев напомнил, что в соответствии с основными положениями документа до 2035 года в ЕЭС России должен быть осуществлен переход на 100-процентное автоматическое дистанционное управление режимами работы сетевых объектов 220 кВ и выше и объектов генерации 25 МВт и выше. В связи с этим субъектам электроэнергетики ОЭС Юга дана рекомендация рассмотреть возможность включения в свои инвестиционные программы мероприятий по реализации дистанционного управления из диспетчерских центров Системного оператора.