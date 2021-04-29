Реализацию программы ремонта и технического обслуживания на 2021 год активно продолжают энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань». С начала текущего года энергетики провели ремонт 790 км воздушных линий электропередачи и 43 трансформаторных подстанций на территории пяти восточных районов Кубани.

С января по апрель энергетики отремонтировали свыше 70 км воздушных линий основной питающей сети и 719 км распределительной, что составляет 63% и 47% от плана соответственно. В ходе работ заменили свыше 14 км провода, 130 опор и 3030 изоляторов. Всего в течение 2021 года планируется осуществить ремонт более 1,6 тыс. км ЛЭП различного уровня напряжения.

Завершены работы на ряде крупных и значимых центров питания классом напряжения 35-110 кВ: «ГНС-1» в Кавказском районе, «Надежная» в Отрадненском районе и «Южная» в Армавире. Подстанция «Южная» снабжает электроэнергией более 40 тыс. жителей, социальные объекты, предприятия и организации на территории города; «ГНС-1» питает оросительные системы объектов АПК, а от «Надежной» зависит электроснабжение жителей одноименной станицы и ряда соцобъектов сельского поселения.

В активной стадии ремонт на питающих центрах «Горькая Балка» в Новокубанском районе, «ЗТВС» в Армавире, «Венцы» в Гулькевичском районе и «Подлесная» в Успенском районе. На двух последних энергообъектах также будет выполнена замена всех масляных выключателей 10 кВ на более современные и экологичные вакуумные.

Подстанция «ЗТВС» играет важную роль в обеспечении надежного электроснабжения таких крупных промышленных предприятий города, как Кубаньжелдормаш, Армавирский электротехнический завод, Армавирский электромеханический завод и другие. От высоковольтных центров питания «Горькая Балка», «Венцы» и «Подлесная» в общей сложности запитаны 16 сельских населенных пунктов с населением более 13 тысяч человек, ряд социальных объектов, школы, медучреждения.

Всего на ремонт энергосети Армавирский филиал «Россети Кубань» направит в 2021 году свыше 147 млн рублей. Своевременные и качественные работы позволят продлить эксплуатационный ресурс электрооборудования и минимизировать вероятность технарушений в электроснабжении потребителей.