В 2018 году Россия представила на Сессии рекордное количество докладов

РНК СИГРЭ начинает принимать заявки на участие в деловой программе российской делегации на Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ (20-25 августа 2021 года, Париж).

Мы понимаем, что финальный формат участия в Юбилейной 48-й Сессии СИГРЭ еще не определен и будет определяться индивидуально компаниями и участниками, тем не менее, мы исходим из необходимости полноценной проработки мероприятия как в очном, так и в заочном формате. Надеемся на ваше понимание и содействие.

Сессия СИГРЭ в Париже традиционно является центром не только научной и выставочной активности всех основных участников мирового отраслевого сообщества, объединяющего почти 100 лет компании и экспертов из более чем 90-ста стран, но также и бизнес контактов.

Начиная с 2016 года РНК СИГРЭ является координатором и организатором коллективной экспозиции российских компаний на Технической выставке СИГРЭ, проходящей параллельно Сессии. Мы также координируем деловую программу российской делегации, обеспечивая техническую возможность подписания международных соглашений с участием отечественных компаний на коллективном стенде в присутствии руководства российской делегации.

Информация о всех подписанных соглашениях освещается в деловых и отраслевых СМИ, всех информационных и отчётных материалах по Сессии, в том числе передаётся в международные источники через каналы СИГРЭ.

Подробное информационное освещение событий 47-й Сессии доступно по ссылке.

Приглашаем потенциальных участников деловой программы 48-й Сессии к взаимодействию.

Просим Вас направить информацию о возможных подписаниях в Исполнительную дирекцию РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru не позднее 13 мая 2021 года для учета в планировании.

Справочно:

В 2018 году от России Сессию посетили более 150 делегатов, что превысило показатели последних 5-ти Сессий СИГРЭ и стало 6-м результатом в мире. Делегацию специалистов ведущих отраслевых организаций страны возглавил Председатель РНК СИГРЭ, Председатель Правления ФСК ЕЭС, Андрей Муров.

Крупнейшее экспертоориентированное международное мероприятие отрасли посетили руководители и специалисты ведущих организаций отрасли, таких как: Россети, ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, Интер РАО, РусГидро, НП Совет Рынка, РаЭл, МОЭСК, ОЭК, Ленэнерго, Самарская сетевая компания, НТЦ ФСК ЕЭС, НИИПТ, ВНИИР, Энергосетьстройпроект, НИУ МЭИ, ОмГТУ, УрФУ, НГТУ, Сколтех и др.

Также расширилось участие в научной программе Сессии компаний из смежных отраслей - Транснефть, Солар Секьюрити (Ростелеком), Лаборатория Касперского и др.

В 2018 году Россия представила на Сессии рекордное количество докладов: 25 основных и 11 от Молодежной секции РНК СИГРЭ. Уровень информированности отраслевого профессионального сообщества не уступает международному, что позволяет выделять единые тренды и векторы развития научно-технического обмена между отечественными и зарубежными специалистами.

Обобщенно можно выделить три основных направления повышенной значимости, реализованные в докладах отечественных и зарубежных авторов к 47-й сессии СИГРЭ:

жизненный цикл систем;

мониторинг и диагностика;

снижение затрат.

Лучшие достижения отечественной электроэнергетики в области цифровизации, противоаварийной автоматики, кибербезопасности, создании комплексных цифровых подстанций были представлены в рамках научной части Сессии и Технической выставки.

Также были представлены разработки и практические примеры в сфере сверхпроводимости и энергоэффективности, которые ранее по решению Минэнерго РФ были включены в состав национальных проектов.

Россия впервые представила собственную разработку – комбинированный оптический трансформатор тока и напряжения, применяемый на высоковольтных цифровых подстанциях и предприятиях цветной металлургии. Эти технологии доступны еще только у двух-трех производителей в мире.

В мероприятиях технической программы приняли участие ведущие отечественные отраслевые производители: Силовые машины, РТСофт, Масса (Завод Изолятор), Тольяттинский трансформатор, Камкабель, Прософт-Системы, Эльмаш, Энергосервис, Стример электрик, АйТи-Энерджи Сервис, НПО ВЭИ Электроизоляция, Элара, Глобал Инсулейтор Групп и др.

Отдельные экспозиции были организованы у ООО «Инженерный центр «Энергосервис» и ООО «ЮМЭК ГРУПП».

Помимо уже успешных на российском и международном рынке компаний с отдельными экспозициями в Технической выставке в рамках коллективной экспозиции приняли участие и другие отечественные компании, а также стартапы Фонда Сколково:

ООО «Ай-тор»;

ООО «Марс-Энерго СК»;

ООО «Метсбытсервис»;

ООО «НПЦ Профотек»;

ООО «Северный кабель»;

ООО Научно-технический центр «Радиотехнических устройств и систем»;

ЗАО Инженерно-технический центр «Континуум».

В объединенной экспозиции РНК СИГРЭ приняли участие:

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»;

ООО «Прософт-Системы»;

ЗАО «Позитив Технолоджиз»;

ЗАО «СуперОкс»;

АО «РТСофт»;

ООО «Тольяттинский трансформатор»;

ООО МНПП «Антракс»;

ООО «Проектно-монтажная компания Сибири».

В рамках 47-й Сессии были подписаны соглашения по линии РНК СИГРЭ, Научно-технического центра ФСК ЕЭС. Достигнуты договоренности о трансфере инновационных технологий из России в Индию и Португалию, реализации совместных проектов с представителями США, Китая и Нидерландов.