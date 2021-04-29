Реализация проекта Ниманской ГЭС на территории Хабаровского края позволит обеспечить потребность в электроэнергии Восточного полигона и близлежащих к железной дороге поселков, заявил врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"БАМ будет электрифицироваться. Только в пределах Хабаровского края дополнительные электрические мощности для тягловых подстанций превысили (на данный момент - ИФ) 500 МВт. Эта потребность, по нашему мнению, может быть удовлетворена строительством новой высокоэффективной Ниманской ГЭС в Верхнебуреинском районе",

- сказал Дегтярев в ходе международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры" в Хабаровске в четверг.

Врио главы региона добавил, что проект предполагает создание ГЭС мощностью 600 МВт с выработкой до 1,8 млрд кВт.ч в год. Строительство планируется вести на крупнейшем притоке реки Бурея - Ниман, который впадает в Бурею выше Бурейской ГЭС. В 2016 году, по информации Дегтярева, капиталовложения в строительство Ниманской ГЭС оценивались в 61,5 млрд рублей. По оценкам врио губернатора, дополнительную привлекательность проекту придает "уникальность" водохранилища Ниманского гидроузла - оно не "затрагивает жилищных, экономических, культурных и особо охраняемых объектов".

Кроме того, Дегтярев считает, что Ниманская ГЭС необходима и для электрификации региона.

"Энергия Ниманской ГЭС может быть использована не только для питания тягловых подстанций электрифицированных участков Восточного полигона, но и на энергообеспечение притрассовых поселков по специальному индивидуальному тарифу - то, чего так ждут люди", - добавил он.

Врио губернатора также отметил, что в два этапа развития Восточного полигона на БАМе планируется вложить свыше 1,2 трлн рублей. Вместе с тем, инвестиции не учитывают нужд поселков. Рядом с БАМом, протяженность которого в Хабаровском крае превышает 1,2 тыс. км, расположено 5 районов региона с численностью населения свыше 97 тыс. человек.

Ранее Дегтярев выходил с обращением к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину о подготовке программы комплексного социально-экономического развития притрассовых поселков у БАМа. Как сообщалось, в 2014 году ПАО "РусГидро" подписало соглашение с китайской корпорацией "Три Ущелья" (Сhina Three Gorges Corporation) о совместной реализации проектов в области гидроэнергетики на территории РФ. Документ предусматривал оценку целесообразности и последующее строительство Нижне-Зейской,Селемжинской, Гилюйской и Нижне-Ниманской ГЭС. Годом позже "РусГидро" отказалось от планов их строительства.

Фото: ИА «Хабаровский край сегодня»