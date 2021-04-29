Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и Новосибирского государственного университета доказали, что микросейсмическую эмиссию можно использовать при поиске месторождений нефти и газа. С помощью этого метода ученые обработали данные, полученные на Чайкинской площади, — перспективной с точки зрения углеводородов территории, расположенной в Якутии, в междуречье Пеледуя и Лены.

Практика показывает, что из-за геологических особенностей недр традиционные сейсморазведочные методы не всегда бывают эффективными. В частности, из-за этого возникают сложности при поиске месторождений в Восточной Сибири. Чтобы преодолеть эти трудности, новосибирские специалисты развивают новые методы для получения независимой и более полной информации о строении геосреды c использованием волн разных классов, в том числе волнового поля сейсмической эмиссии.

«Наш подход является одним из вариантов использования микросейсмической эмиссии при поисках залежей углеводородов, — говорит старший научный сотрудник лаборатории динамических проблем сейсмики ИНГГ СО РАН кандидат физико-математических наук Евгений Андреевич Хогоев. — Мы исследуем спектры микросейсм по сейсмограммам МОГТ на поздних временах записи сейсмотрасс, после регистрации волн от источника. Использование такого подхода позволяет выделить сейсмоэмиссионные эффекты от залежи углеводородов».

Ранее ученые провели успешные исследования по Берямбинской и Пайяхской площадям. Их результаты дают основания полагать, что аномалии микросейсмической эмиссии коррелируют с нефтегазовыми залежами. Эффективность метода подтвердили и последние исследования. Специалисты обработали данные сейсморазведки МОГТ-2D, полученные на Чайкинской площади в 2010—2011 гг. Ученые построили спектральную карту, из которой следует, что на северо-востоке площади имеется устойчивая аномалия среднечастотных фоновых микросейсм, предположительно связанная с наличием залежи углеводородов.

Выделенные аномалии микросейсм соответствуют с наиболее перспективными участками, отмеченными на итоговой прогнозной карте Чайкинской площади, а результаты аэрогамма-спектрометрии коррелируют с другими данными сотрудников ИНГГ СО РАН и НГУ.