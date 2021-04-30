Крупнейшая в Албании компания – производитель электроэнергии Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) получила ссуду от Европейского банка реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRR) в размере 9,1 млн на строительство плавучей фотоэлектрической СЭС.

Плавучую фотоэлектрическую СЭС мощностью 12,9 МВт планируется построить на водохранилище ГЭС Вау-и-Дежес17, которая станет первой плавучей СЭС подобной мощности в Албании и на Западных Балканах. Строительство плавучей СЭС соответствует поставленной правительством Албании цели по расширению генерирующих активов на базе ВИЭ в целях сокращения выбросов углерода и обеспечения потребителей «чистой» и доступной энергией. Из-за нехватки земельных ресурсов в Албании строительство плавучих СЭС является экологически безопасным и экономичным решением для использования потенциала солнечной энергетики.

По словам регионального главы отдела энергетики ЕБРР на Западных Балканах Франческо Корбо, проект строительства плавучей СЭС на водохранилище ГЭС Вау-и-Дежес примечателен использованием инновационных технологий, отсутствием отрицательного воздействия на окружающую среду и коммерческой привлекательностью. Строительство аналогичных СЭС может быть широко развернуто в регионе Западных Балкан, характеризующемся большим количеством водохранилищ, относящихся к гидроэнергетическим объектам. Для ЕБРР проект плавучей СЭС в Албании – первая возможность профинансировать технологию строительства плавучих СЭС и банк с нетерпением ожидает предложений по финансированию подобных проектов в будущем.

Информационно-аналитический ресурс Power Engineering International