 
За рубежом

ЕБРР профинансирует строительство плавучей фотоэлектрической СЭС в Албании

ЕБРР профинансирует строительство плавучей фотоэлектрической СЭС в Албании

30 апреля 2021, 17:12
Рубрика: За рубежом
Метки: АЛБАНИЯ, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
206

Крупнейшая в Албании компания – производитель электроэнергии Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH) получила ссуду от Европейского банка реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and Development, EBRR) в размере 9,1 млн на строительство плавучей фотоэлектрической СЭС.

Плавучую фотоэлектрическую СЭС мощностью 12,9 МВт планируется построить на водохранилище ГЭС Вау-и-Дежес17, которая станет первой плавучей СЭС подобной мощности в Албании и на Западных Балканах. Строительство плавучей СЭС соответствует поставленной правительством Албании цели по расширению генерирующих активов на базе ВИЭ в целях сокращения выбросов углерода и обеспечения потребителей «чистой» и доступной энергией. Из-за нехватки земельных ресурсов в Албании строительство плавучих СЭС является экологически безопасным и экономичным решением для использования потенциала солнечной энергетики.

По словам регионального главы отдела энергетики ЕБРР на Западных Балканах Франческо Корбо, проект строительства плавучей СЭС на водохранилище ГЭС Вау-и-Дежес примечателен использованием инновационных технологий, отсутствием отрицательного воздействия на окружающую среду и коммерческой привлекательностью. Строительство аналогичных СЭС может быть широко развернуто в регионе Западных Балкан, характеризующемся большим количеством водохранилищ, относящихся к гидроэнергетическим объектам. Для ЕБРР проект плавучей СЭС в Албании – первая возможность профинансировать технологию строительства плавучих СЭС и банк с нетерпением ожидает предложений по финансированию подобных проектов в будущем.

Информационно-аналитический ресурс Power Engineering International

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Siemens Energy AG представила информационно-аналитическую систему мониторинга энергетических объекто... 30.04.2021
Siemens Energy AG представила информационно-аналитическую систему мониторинга энергетических объекто...
Первая турбина ВЭС Фрислан в Нидерландах начала выдавать электроэнергию в национальную энергосистему 30.04.2021
Первая турбина ВЭС Фрислан в Нидерландах начала выдавать электроэнергию в национальную энергосистему
Введены в коммерческую эксплуатацию две трансграничные ЛЭП 400 кВ между энергосистемами Словакии и В... 30.04.2021
Введены в коммерческую эксплуатацию две трансграничные ЛЭП 400 кВ между энергосистемами Словакии и В...
Energinet заключил контракты на геофизические исследования морского дна в месте планируемого строите... 29.04.2021
Energinet заключил контракты на геофизические исследования морского дна в месте планируемого строите...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - НЕФТЕГАЗ, СКТ, EL-комитет, МКМ. Эфир 30.04.21
+