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ГУП РК "Крымэнерго" строит электросетевую инфраструктуру в Симферопольском районе

ГУП РК Крымэнерго строит электросетевую инфраструктуру в Симферопольском районе

30 апреля 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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ГУП РК «Крымэнерго» ведет масштабное строительство сетевой инфраструктуры в Симферопольском районе для обеспечения электроснабжением новых жилых массивов.

На территории Мирновского поселения специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили сетевое строительство ряда энергообъектов для нового района массовой жилой застройки, и уже в мае в дома 40 новых абонентов начнет поступать электроэнергия.

Так, специалисты Симферопольского РЭС установили более 100 железобетонных опор, протянули около 2 километров провода марки СИП, и установили трансформаторную подстанцию 630 кВА. Данные работы проводились в Мирном на улицах Курортной, Рябиновой, Молочной и Цветочной. После завершения всех необходимых мероприятий в данном населенном пункте энергетики приступят к крупному сетевому строительству энергообъектов для обеспечения электроснабжением нового массива жилой застройки в селе Краснолесье Симферопольского района.

Строительство электросетевой инфраструктуры позволяет оперативно подключать новых абонентов, перераспределять сетевую нагрузку для улучшения качества электроснабжения существующих потребителей, сокращать потери электроэнергии и минимизировать риск аварийных отключений.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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