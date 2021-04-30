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Организация дублирующего производства НП "Подольсккабель"

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» доводит до сведения заинтересованных лиц:

В настоящее время АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проводит работу по предоставлению нормативно-технической документации по ряду изделий, производимых в рамках государственного оборонного заказа от АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» к другим предприятиям (с сохранением собственного производства) – в целях увеличения количества заводов-производителей, развития конкуренции и недопущения монополизации, что не должно трактоваться как подготовка к прекращению деятельности.

Финансово-экономическое состояние АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» является стабильным и устойчивым, признаки неплатежеспособности – отсутствуют.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» подтверждает и гарантирует своевременное, качественное выполнение всех ранее принятых и принимаемых в настоящее время обязательств, в том числе по договорам на условиях предоплаты, а так же связанных выпуском продукции по государственному оборонному заказу.

Генеральный директор АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

Громов М.Н.

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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