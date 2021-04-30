RusCable Insider #219 - Анонс "Нефтегаз-2021",
А.Гусев модератор сессии выставки, новый каталог от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и фирменный подкаст компании CH
30 апреля 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, СИБУР
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на создание нового производства специальных пластификаторов с использованием собственной технологии на АО «Сибур-Химпром» в Пермском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
«Сибур-Химпром», входящий в дирекцию пластиков, эластомеров, органического синтеза группы «СИБУР», специализируется на переработке широкой фракции жидких углеводородов и производстве целого ряда важнейших продуктов нефтехимии. Предприятие также выпускает диоктилтерефталат (ДОТФ) - специальный экологичный бесфталатный пластификатор ПВХ общего назначения в объеме до 100 тыс. тонн в год. Окончательное инвестиционное решение по строительству линии ДОТФ на площадке СИБУРа в Пермском крае было принято в апреле 2017 года, запуск производства состоялся во втором квартале 2019 года.
Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы, предусмотрена организация производства специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн в год с использованием собственной технологии АО «Сибур-Химпром». Данная продукция может быть востребована при получении гидроизоляционных мембран, напольных покрытий и в других сферах применения. На промышленной площадке завода в случае реализации проекта построят установку производства специальных пластификаторов, включая узел приема, хранения и транспортировки твердых кислот, основной производственный узел, а также наружную установку, узел аварийной конденсации, аппаратную, трансформаторную подстанцию, станцию пожаротушения и иные технологические и вспомогательные сооружения.
На площадке установки разместят склад хранения сырья и готовой продукции с насосным оборудованием, автомобильную сливо-наливную эстакаду для перегрузки сырья и готового продукта, внеплощадочные эстакады технологических трубопроводов и тепломатериалопроводов. Кроме того, на территории установки проложат сети электроснабжения и инженерные коммуникации, а ко всем вновь возводимым зданиям и сооружениям проведут автоподъезды, примыкающие к действующей сети дорог.
Проектная организация – Казанский национальный исследовательский технологический университет.
Фото: sibur.photas.ru
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter