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Предприятие СИБУРа прорабатывает запуск новой технологии производства пластификаторов

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на создание нового производства специальных пластификаторов с использованием собственной технологии на АО «Сибур-Химпром» в Пермском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

«Сибур-Химпром», входящий в дирекцию пластиков, эластомеров, органического синтеза группы «СИБУР», специализируется на переработке широкой фракции жидких углеводородов и производстве целого ряда важнейших продуктов нефтехимии. Предприятие также выпускает диоктилтерефталат (ДОТФ) - специальный экологичный бесфталатный пластификатор ПВХ общего назначения в объеме до 100 тыс. тонн в год. Окончательное инвестиционное решение по строительству линии ДОТФ на площадке СИБУРа в Пермском крае было принято в апреле 2017 года, запуск производства состоялся во втором квартале 2019 года.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы, предусмотрена организация производства специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн в год с использованием собственной технологии АО «Сибур-Химпром». Данная продукция может быть востребована при получении гидроизоляционных мембран, напольных покрытий и в других сферах применения. На промышленной площадке завода в случае реализации проекта построят установку производства специальных пластификаторов, включая узел приема, хранения и транспортировки твердых кислот, основной производственный узел, а также наружную установку, узел аварийной конденсации, аппаратную, трансформаторную подстанцию, станцию пожаротушения и иные технологические и вспомогательные сооружения.

На площадке установки разместят склад хранения сырья и готовой продукции с насосным оборудованием, автомобильную сливо-наливную эстакаду для перегрузки сырья и готового продукта, внеплощадочные эстакады технологических трубопроводов и тепломатериалопроводов. Кроме того, на территории установки проложат сети электроснабжения и инженерные коммуникации, а ко всем вновь возводимым зданиям и сооружениям проведут автоподъезды, примыкающие к действующей сети дорог.

Проектная организация – Казанский национальный исследовательский технологический университет.

Фото: sibur.photas.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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