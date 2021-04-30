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Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий принял участие во Всероссийском совещании по итогам отопительного сезона

Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий принял участие во Всероссийском совещании по итогам отопительного сезона

30 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Встречи
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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29 апреля на Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики отопительного сезона 2020–2021 годов и актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли» Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий представил ключевые параметры функционирования и факторы, оказавшие влияние на работу ЕЭС России в 2020 – начале 2021 года.

Совещание прошло под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Федор Опадчий представил информацию о динамике потребления электроэнергии в ЕЭС России и показателях баланса электроэнергии в 2020 году и в период с января по апрель 2021 года, планируемых темпах ввода и вывода генерирующего оборудования, включая вводы ВИЭ-генерации. К настоящему времени в ЕЭС России уже введено 2,6 ГВт из 5,4 ГВт таких объектов, отобранных по результатам конкурентных отборов ДПМ ВИЭ, а доля ВИЭ в структуре вводов новых генерирующих мощностей в 2020 году составила 65%.

Руководитель Системного оператора обратил внимание на то, что режим работы ВИЭ уже является значимым фактором для отдельных энергорайонов, а также на обширные планы ввода новых объектов ВИЭ. В связи с этим он предложил инициировать внесение изменений в нормативно-правовую базу для установления очередности разгрузки солнечных и ветровых электростанций при возникновении технологических ограничений в энергосистеме. В том числе предложено определить порядок распределения объемов снижения мощности между объектами ВИЭ различных участников рынка с учетом установленных законодательством приоритетов поставки электроэнергии, вырабатываемой атомными и гидроэлектростанциями, а также ТЭЦ, работающими в режиме комбинированной выработки.

Для оптимизации территориального размещения объектов ВИЭ в ЕЭС России Системным оператором предложено регулярно формировать перечни территорий, на которых по технологическим причинам вероятны ограничения режимов работы объектов ВИЭ или ввод таких объектов возможен только при условии реализации компенсирующих технических мероприятий. Указанная информация должна учитываться инвесторами при принятии решения о размещении объектов ВИЭ.

Федор Опадчий предложил также определить сроки внедрения целевой модели управления спросом розничных потребителей с учетом необходимости внесения изменений в нормативную базу, в том числе в Федеральный закон «Об электроэнергетике», а также принять решение о продлении пилотного проекта в 2022 году.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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