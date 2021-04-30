В Энергоинституте АО «Мособлэнерго» началась первая в 2021 году сессия курса профессиональной подготовки «Школы главного инженера». Слушателями курса стали 10 работников АО «Мособлэнерго» из Домодедовского, Одинцовского, Красногорского, Щелковского, Павлово-Посадского, Коломенского и Мытищинского филиалов.

На открытии присутствовали заместитель главного инженера - директор департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов компании Дмитрий Ковалев; доктор исторических наук, ректор ЧДПО «Энергетический институт повышения квалификации АО «Мособлэнерго» Сергей Кропачев, доктор экономических наук, профессор Института проблем рынка Российской академии наук Светлана Борталевич.

Программа курса рассчитана на 8 сессий, на которых слушатели получат знания по техническим курсам, а также погрузятся в юридические, экономические и психологические аспекты деятельности энергокомпаний. Для реализации учебных программ Энергоинститут привлекает высококвалифицированных преподавателей МЭИ, МГТУ им. Баумана и других высших технических учебных заведений.

Проект «Школа главного инженера» реализуется для формирования резерва руководителей и специалистов АО «Мособлэнерго» по актуальным специальностям и направлениям деятельности компании, развития партнерских отношений с ведущими российскими и зарубежными образовательными и научно-исследовательскими университетами.