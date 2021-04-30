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В промзонах Петербурга построят 1,96 млн "квадратов" жилья

В промзонах Петербурга построят 1,96 млн квадратов жилья

30 апреля 2021, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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В 2021 году на территории бывших промзон в Санкт-Петербурге запланировано построить 1,96 млн кв. метров жилья. Об этом «Стройгазете» сообщили в компании Knight Frank St Petersburg.

В 2020 году на рынок вышло 26 объектов общей площадью 965 тыс. кв. метров (20,1 тыс. квартир), которые планируется возвести в промзонах. При этом 84% проектов относятся к сегменту массового жилья. В 2019 году на рынок вышло 33 объекта таких объекта общей площадью 957 тыс. кв. метров.

Как отметила руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg Светлана Московченко, насколько активно будут осваиваться промзоны в городе зависит от того, на каких условиях будет переводиться производство за границы города. «Не последнюю роль в этом случае сыграют налоговые факторы», - прокомментировала она.

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Источник: stroygaz.ru

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