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В строительство завода блок-контейнеров в калужском "Ворсино" инвестируют 800 млн рублей

В строительство завода блок-контейнеров в калужском Ворсино инвестируют 800 млн рублей

30 апреля 2021, 17:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Строительство завода по производству блок-контейнеров компании "Эла контейнер ру" началось в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области. В предприятие будет инвестировано 800 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба агентства регионального развития Калужской области.

"На территории индустриального парка "Ворсино" Калужской области состоялась торжественная церемония закладки камня в строительство комплекса по производству блок-контейнеров ООО "Эла Контейнер ру". В проект будет инвестировано порядка 800 млн рублей, создано более 30 рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, "Эла Контейнер ру" является российским дочерним предприятием германской компании ELA Container GmbH, она имеет 18 филиалов в разных странах мира, их штат насчитывает 950 сотрудников. Около 50 лет компания производит мобильные помещения и модульные здания из контейнеров любых размеров с индивидуальным оснащением для применения в разных отраслях.

Калужская область в 2019 году подписала соглашение с "Эла контейнер ру" о реализации проекта по сборке и в последующем производству мобильных помещений контейнерного тип, она запустила сборочное производство с инвестициями 145,7 млн рублей на арендуемых площадях в Боровском районе, но решила построить собственное предприятие.

"Ворсино" является крупнейшим индустриальным парком Калужской области. Резидентами парка являются более 50 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L"Oreal, Nestle, AstraZeneca, НЛМК, Total, Greif. В индустриальном парке расположен мультимодальный транспортно- логистический комплекс "Фрейт вилладж ворсино", ставший частью проекта "Новый Шелковый путь".

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Источник: ТАСС

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