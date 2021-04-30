RusCable Insider #219 - Анонс "Нефтегаз-2021",
А.Гусев модератор сессии выставки, новый каталог от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и фирменный подкаст компании CH
30 апреля 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Фото: Росавтодор, zebra-tv.ru
Государственная компания «Автодор» получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектную документацию и результаты инженерных изысканий в части подготовки территории 4 этапа трассы М-12 Москва – Казань, от региональной дороги 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с федеральной автодорогой Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов.
Заключение выдано на следующие виды работ:
Учитывая, что четвертый этап трассы пройдет по территории Нижегородской области, имеющей богатую историю, проектом предусмотрены работы по охране объектов культурного наследия. В частности, планируется проведение раскопок на общей площади 29 926 кв.м, в том числе в поселениях эпохи бронзы и мезолита.
Кроме того, в ходе подготовительных работ четвертого этапа планируется устройство строительных площадок для сооружения мостового перехода через реку Оку и создание причальных сооружений. Для обеспечения подвоза материалов и техники в полосе отвода запроектирована технологическая дорога.
Проектом предусмотрено устройство 25 водопропускных труб на временной притрассовой дороге, а также возведение технологического моста длиной 48 м через правый приток Оки - реку Велетьма. Мостовое полотно выложат из железобетонных плит. Для перильных ограждений изготовят индивидуальные металлоконструкции.
Габарит проезжей части технологического моста на 232-м километре трассы соответствует параметрам притрассовой строительной дороги с двумя полосами движения шириной по три метра каждая. Ширина полос безопасности – 0,95 м.
Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщиком является Государственная компания «Российские автомобильные дороги», генеральная подрядная организация – АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».
Напомним, согласно поручению Президента России скоростная автодорога М-12 Москва - Казань в 2024 году будет продлена до Екатеринбурга.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter