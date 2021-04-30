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Выдано первое положительное заключение государственной экспертизы на документацию по подготовке территории под строительство трассы М-12

Фото: Росавтодор, zebra-tv.ru

Государственная компания «Автодор» получила положительное заключение Главгосэкспертизы России на проектную документацию и результаты инженерных изысканий в части подготовки территории 4 этапа трассы М-12 Москва – Казань, от региональной дороги 17К-2 «Муром – М-7 «Волга» до пересечения с федеральной автодорогой Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов. 

Заключение выдано на следующие виды работ:

  • инженерные изыскания;
  • мероприятия по охране объектов культурного наследия;
  • подготовительные работы, необходимые для возведения искусственного сооружения и подъездных дорог для проезда к участкам работ по переустройству коммуникаций.

Учитывая, что четвертый этап трассы пройдет по территории Нижегородской области, имеющей богатую историю, проектом предусмотрены работы по охране объектов культурного наследия. В частности, планируется проведение раскопок на общей площади 29 926 кв.м, в том числе в поселениях эпохи бронзы и мезолита.

Кроме того, в ходе подготовительных работ четвертого этапа планируется устройство строительных площадок для сооружения мостового перехода через реку Оку и создание причальных сооружений. Для обеспечения подвоза материалов и техники в полосе отвода запроектирована технологическая дорога.

Проектом предусмотрено устройство 25 водопропускных труб на временной притрассовой дороге, а также возведение технологического моста длиной 48 м через правый приток Оки - реку Велетьма. Мостовое полотно выложат из железобетонных плит. Для перильных ограждений изготовят индивидуальные металлоконструкции.

Габарит проезжей части технологического моста на 232-м километре трассы соответствует параметрам притрассовой строительной дороги с двумя полосами движения шириной по три метра каждая. Ширина полос безопасности – 0,95 м.

Финансирование планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Застройщиком является Государственная компания «Российские автомобильные дороги», генеральная подрядная организация – АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».

Напомним, согласно поручению Президента России скоростная автодорога М-12 Москва - Казань в 2024 году будет продлена до Екатеринбурга.​

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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