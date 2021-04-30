ООО «ЧЭМЗ», ведущее отечественное предприятие по производству арматуры для ВЛ, получило сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 («Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»), который устанавливает требования безопасности к средствам индивидуальной защиты от механических факторов в том числе.

Инновации и высокое качество энергетики – кредо производственного объединения «ФОРЭНЕРГО», в структуру которого входит «Чкаловский электромеханический завод».

В настоящее время в компании активно развивается направление систем безопасности для работы на высоте.

Для подъема рабочего на высоту опоры воздушной линии или контактной сети разработана стационарная система защиты от падения с высоты ползункового типа, в комплект которой входят средство индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа СН-М и страховочные направляющие жёсткой анкерной линии типа ЖАЛ-1-СН-М.

Получение сертификата соответствия ТР ТС 019/2011 позволит ПО «ФОРЭНЕРГО» существенно расширить географию поставок свой продукции.

Справочно:

В 2019 году предприятием получен сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р (добровольная сертификация продукции) на средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

Разработка велась в том числе во исполнение Правил по охране труда при работе на высоте (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 20.03.2014

№ 155н) и в соответствии с единой технической политикой в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (утверждена советом директоров ПАО «Россети», протокол от 22.02.2017 № 252).

Производство системы ЖАЛ по ТУ 3449-002-52819896-2019 и ТУ 3449-001-52819896-2019 полностью локализовано в России.

В 2020 году на ООО «ЧЭМЗ» - территориально обособленном подразделении ООО «МЗВА» приступили к серийному производству комплектов ЖАЛ и средств индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии.