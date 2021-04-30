В Москве состоялся VII Всероссийский конкурс «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса. Конкурс проводится под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации, а организатором его на протяжении семи последних лет является Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса (ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»).

Конкурс «Новая идея» – это эффективный инструмент реализации политики в области развития кадрового потенциала и в деле наращивания проектно-исследовательских компетенций сотрудников компаний.

На конкурс поступило свыше 400 работ из 120 компаний, из них 25 головных, таких как ГК «ПАО «Россети», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», АО «Мособлгаз», ПАО «Газпром нефть», ПАО «РусГидро», ПАО «МРСК Северо-Запада», ООО «Сибирская генерирующая компания», ПАО «ТГК-2», ПАО «Мосэнерго» и др.

Защита конкурсных работ проходила в дистанционном формате в г. Москве (305 конкурсных работ).

Отличительной особенностью конкурса 2020 года стало увеличение возраста участников, теперь в конкурсе могут участвовать специалисты компаний топливно-энергетического комплекса старше 35 лет.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-2019 торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса должна состояться в мае 2021 года в очном формате.

Конкурсная работа представителя НИК В3 РНК СИГРЭ Жилкиной Ю. В. получила положительную оценку экспертной комиссии конкурса.

СПРАВОЧНО:

Всероссийский конкурс «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса проводится в целях реализации государственной политики развития и поддержки талантливой молодежи как важной составляющей научно-технического прогресса в отраслях ТЭК.

Конкурс ежегодно организует ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации при поддержке Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «Ассоциация «ЭРА России» и Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности, а также крупнейших отраслевых профессиональных союзов ТЭК.