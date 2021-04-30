 
Модернизация

"Россети Северный Кавказ" снижают потери в электрических сетях Кабардино-Балкарии

В филиале «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» на очередном заседании балансовой комиссии подвели итоги работы в первом квартале текущего года.

Энергетики прошли осенне-зимний период 2020 – 2021 гг., не допустив в республике массовых долгосрочных технологических нарушений.  
Без сбоев идёт установка интеллектуальных приборов учёта в Баксанском районе и городском округе Баксан, предусмотренная комплексной программой снижения потерь компании «Россети». Всего в двух муниципалитетах уже установлено порядка 17 тысяч счетчиков нового поколения.
 В настоящее время в районе идет замена ветхих линий 0,4 кВ: благодаря реализации проекта 165 км устаревших линий заменят на новые. Ранее эта работа была завершена в Зольском районе. И уже сегодня труды энергетиков приносят существенные плоды. Баксанские районные электросети (РЭС) и городской участок улучшили показатели в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,6 % и на 5,5 % соответственно. Зольским РЭС в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями потери удалось снизить на 4,5 %.

Директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров поблагодарил руководителей и специалистов районных подразделений за ответственный подход к выполнению обязательств перед потребителями и достижение экономических результатов в соответствии со стратегией развития самой крупной электросетевой компании макрорегиона – «Россети Северный Кавказ».

 «Достигнутые результаты по снижению потерь в сетях – это увеличение собственных ресурсов компании для дальнейших инвестиций в модернизацию сетей и технологическое перевооружение важнейших узлов питания», – отметил Муртаз Каров.

 

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Источник: Россети Северный Кавказ

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