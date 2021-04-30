Цены на медь будут расти.
Антон Берлин дал интервью президенту Ассоциации “Электрокабель”
30 апреля 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, БО-ЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».
Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.
Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.
Все выпуски рубрики доступны по ссылке.
Также предлагаем подписаться на дайджест-телеграм-канал «Звезда» научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО».
Содержание выпуска:
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