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Рубрика "Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования"

Рубрика Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования

30 апреля 2021, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, БО-ЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Время чтения ≈ 1 мин
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Представляем вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования».

Материалы подготовлены специалистами ООО «БО-Энерго». В выпуске представлены обзоры актуальных публикаций, касающихся новых технологий и методов мониторинга и диагностики электрооборудования.

Ознакомиться с выпуском можно по ссылке.

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Также предлагаем подписаться на дайджест-телеграм-канал «Звезда» научно-внедренческого объединения «БО-ЭНЕРГО».

Содержание выпуска:

  1. Исследования влияния термической деградации на электрические свойства изоляции.
  2. Распознавание дефектов в акустическом сигнале при помощи технологии распознавания речи.
  3. Распознавание состояния солнечных панелей при помощи беспилотных летательных аппаратов и машинного обучения.
  4. Мониторинг состояния ветрогенераторов при помощи самонастраивающейся свёрточной состязательной нейронной сети.
  5. Система мониторинга состояния мобильных трансформаторов при их транспортировке.
  6. Мониторинг износа шестерен механических передач при помощи термографии и машинного обучения.
  7. Способ сегментирования сигнала вибрации для контроля состояния РПН.
  8. Система мониторинга загрязнения поверхности фарфоровых изоляторов.
  9. Определение дефектов обмоток сухих трансформаторов при помощи измерительных катушек.
  10. Имитационная модель развития ЧР в статорной изоляции электрических машин.
  11. Разработка системы мониторинга состояния ветрогенераторов по сигналам напряжения.

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Источник: РНК СИГРЭ

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