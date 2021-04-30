Тихорецкие энергетики отремонтировали семь подстанций

Специалисты Тихорецких электрических сетей компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт оборудования на семи подстанциях в зоне ответственности филиала. Энергообъекты обеспечивают электричеством промышленные предприятия, социальные учреждения и играют важную роль в экономике энергорайона.

В числе отремонтированных объектов - подстанции 110 кВ «Заря» и «Терновская» Тихорецкого района, обеспечивающие электроэнергией около 14 тысяч человек, а также общеобразовательные учреждения, лечебный корпус и психологоневрологический интернат.

В ходе работ на подстанциях энергетики отремонтировали силовые трансформаторы и выключатели, разъединители, ячейки комплектных распределительных устройств, установили полимерные ограничители перенапряжения и выполнили ряд прочих технических мероприятий.

Кроме того, специалисты провели профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики с заменой устаревших узлов и деталей. А с помощью современной передвижной лаборатории осуществили техническую диагностику оборудования подстанции до и после ремонта.

− В рамках ремонтной кампании 2021 года в пяти районах края, входящих в зону ответственности Тихорецких электрических сетей, запланирован капитальный и текущий ремонт 49 высоковольтных подстанций. Нам важно качественно и своевременно подготовить энергооборудование к максимальным нагрузкам летом, обеспечить надежное электроснабжение жителей, а также сельскохозяйственных предприятий и социально-значимых объектов, − отметил директор Тихорецких электросетей Валерий Гондарь.

На реализацию ремонтной программы подстанций в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском, Крыловском районах Краснодарского края «Россети Кубань» направит более 15 миллионов рублей.