На Wire Russia в июне портал RusCable.Ru откроет видеостудию
1 мая 2021, 09:00
Рубрика: Компании
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, 1 МАЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех с Первым Мая! Этот праздник символизирует солидарность, мир и весну. Пускай вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней придут силы и энергия для новых свершений, а ежедневный труд приносит только радость и моральное удовлетворение.
Желаем вам творческих успехов, удачи в работе и личной жизни и всегда только прекрасного настроения!
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