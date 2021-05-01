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АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех с Первым Мая!

АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех с Первым Мая! Этот праздник символизирует солидарность, мир и весну. Пускай вместе с теплом первых по-настоящему солнечных дней придут силы и энергия для новых свершений, а ежедневный труд приносит только радость и моральное удовлетворение.

Желаем вам творческих успехов, удачи в работе и личной жизни и всегда только прекрасного настроения!

 

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Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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