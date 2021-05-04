Такое соглашение должно содержать условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G.

Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. В частности, операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи*.

С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку. По мнению ведомства, доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G – это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения.

* Оператор связи, реализующий бизнес-модель виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи с использованием узловых элементов сети связи других операторов связи.