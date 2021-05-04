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4 мая 2021, 14:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: ФАС, 5G, ВЫМПЕЛКОМ, РОСТЕЛЕКОМ, МЕГАФОН, БАШИНФОРМСВЯЗЬ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
Такое соглашение должно содержать условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка
Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G.
Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи. В частности, операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи*.
С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку. По мнению ведомства, доступ к высвобождаемому радиочастотному спектру для строительства сетей стандарта 5G и последующее оказание услуг подвижной радиотелефонной связи на сетях 5G – это возможность оказывать на территории Российской Федерации услуги связи нового поколения.
* Оператор связи, реализующий бизнес-модель виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи с использованием узловых элементов сети связи других операторов связи.
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