Посетители экспозиции, представленной компанией, могли ознакомиться посредством интерактивных сервисов с новыми направлениями деятельности, которые развиваются в компании в последние годы: ЕАСТУ (Единая автоматизированная система технологического управления), установка интеллектуальных приборов учета, система самовосстанавливающихся городских сетей 6-10 кВ «Смарт Грид» («Умные сети»), работа под напряжением.

Вникнуть в тонкости и задать вопросы разработчикам участники выставки могли и в ходе стендовых докладов, организованных возле экспозиции АО «Сетевая компания».

Например, начальник лаборатории Марат Хабибуллин рассказал о ходе реализации проекта «Цифровая подстанция ПС 110 кВ Портовая», организации телеуправления оборудованием на ПС 500 кВ Щелоков и ПС 220 кВ Зеленодольская, перечислив основные эффекты от внедрения цифровых технологий, среди которых расширенная диагностика первичного и вторичного оборудования, а также снижение вероятности ошибок при оперативных переключениях.

Об автоматизированных системах приема и обработки обращений потребителей услуг компании представил обстоятельную информацию директор филиала Дирекция по обслуживанию потребителей Рустем Давлетшин. Это IVR - автоматическая обработка звонка (позволяет в момент совершения звонка сообщить интересующую заявителя информацию, не дожидаясь ответа оператора) и чат-бот, который может предоставить типовую информацию в круглосуточном режиме). Внедрением этих цифровых сервисов достигается разгрузка операторов для ответов на нетиповые обращения и как следствие сокращение очередей и пропущенных вызовов.

Также в рамках выставки компания выступила организатором двух круглых столов. В ходе первого из них были рассмотрены «Новые возможности взаимодействия электросетевой организации и потребителей». Например, начальник отдела организации взаимодействия с клиентами Ранис Тухватуллин предоставил информацию о созданном в компании мобильном приложении - самом доступном способе получения услуг и сервисов компании: от предоставления информации об отключениях электроэнергии до подачи заявки на технологическое присоединение.

А начальник отдела качества электроэнергии и работ под напряжением Вадим Белоногов рассказал о социальных аспектах развития и применения в компании методов работ под напряжением, среди которых как внутренние эффекты для персонала компании (повышение квалификации персонала, материальное стимулирование, создание новых рабочих мест), так и результаты для потребителей, ликвидирующие бытовой дискомфорт, связанный с отключением электроснабжения.

Модератором следующего круглого стола «Цифровизация энергетического комплекса» выступил заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Миннибаев, который отметил значимость заявленной темы, направленной на повышение эффективности работы энергетической отрасли и создания цифрового пространства, которое качественно улучшит показатели работы отрасли, а также внесет существенные изменения в производственную экосистему.

Заместитель генерального директора АО «Сетевая компания» по цифровой трансформации Бронислав Кузнецов рассказал о применении интеллектуальных решений, обозначив актуальные тренды, по которым движется компания в последние годы. «Цифровизация в энергетике началась еще несколько десятилетий назад с появлением первых микропроцессорных устройств», - пояснил он, продолжив, что на данном этапе это уже не просто оснащение объекта цифровыми устройствами, а комплексный подход, предполагающий наблюдаемость и управление электрической сети от центра питания до конкретного потребителя. Были озвучены получаемые эффекты, а также планы по оснащению высокотехнологичным оборудованием электроустановок компании до 2025 года. Это и автоматизация сельской и городской распределительной сети, строительство цифровых подстанций, развитие системы «Цифрового двойника».

Последний проект – ЕАСТУ (Единая автоматизированная система технологического управления) - был подробно рассмотрен в презентации руководителя программы Проектного офиса Аделя Мубаракшина, который рассказал об этапах ввода в промышленную эксплуатацию модели «Цифрового двойника». Созданный на основе таких программных продуктов как геоинформационная система и система оперативно-диспетчерского управления проект наполнен паспортными характеристиками оборудования и обеспечивает в числе прочих повышение наблюдаемости электрической сети.

В ходе работы форума сотрудники компании приняли также участие в «Часе Сетевой компании», вызвавшем большой интерес у коллег с предприятий РТ и из других регионов.