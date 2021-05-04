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В Угличе запустили новое производство за 230 млн рублей

В Угличе запустили новое производство за 230 млн рублей

4 мая 2021, 12:00
Рубрика: Компании
Метки: УГЛИЧКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Коммерсантъ

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В Угличе Ярославской области ввели в эксплуатацию в работу новый цех по производству кабеля компании «Угличкабель», сообщает пресс-служба регионального правительства. Общие инвестиции в проект составили 230 млн руб., создано 30 рабочих мест.

По данным пресс-службы, в новом цехе будут производить инструментальные кабели для систем автоматики и контроля, в том числе огнестойкие, предназначенные для передачи аналоговых или цифровых сигналов в сфере измерения и управления технологическими процессами. Планируется выпускать две тыс. км кабеля в год, объем переработки меди составит 300 т в год.

«Рынок сбыта новой продукции – прежде всего нефтегазовая промышленность, химическая, лесотехническая промышленность и гражданское строительство»,— рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Брянцев.

ООО «Угличкабель» с 2019 года является участником нацпроекта «Производительность труда». На предприятии за полгода внедрили инструменты бережливого производства по изготовлению самонесущих изолированных проводов. В результате процесс изготовления продукции ускорен на 39%, запасы незавершенного производства и готовой продукции сократились на 49%, выработка увеличилась на 31%.

 

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

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Источник: Коммерсантъ

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