Декоративные вставки "Avanti"

Новинки "Avanti" – вставки для рамок из натуральных материалов. Это новая категория, в которую входят:

Вставка для металлических рамок. Представлена в цветах: белый, черный, хром и бежевый. Обновленный ассортимент доступен по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1233/

Вставка для рамок из стекла, дерева и алюминия. Представлена в цветах: белый, черный, хром. Обновленный ассортимент доступен по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1232/

С новыми вставками электроустановочные изделия приобретут индивидуальность. Комбинируйте элементы и найдите свое уникальное сочетание!

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте компании. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".