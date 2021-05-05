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Декоративные вставки "Avanti"

Декоративные вставки Avanti

5 мая 2021, 10:30
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Время чтения ≈ 1 мин
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Новинки "Avanti" – вставки для рамок из натуральных материалов. Это новая категория, в которую входят:

  • Вставка для металлических рамок. Представлена в цветах: белый, черный, хром и бежевый. Обновленный ассортимент доступен по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1233/
  • Вставка для рамок из стекла, дерева и алюминия. Представлена в цветах: белый, черный, хром. Обновленный ассортимент доступен по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1232/

С новыми вставками электроустановочные изделия приобретут индивидуальность. Комбинируйте элементы и найдите свое уникальное сочетание!

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте компании. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

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Источник: ДКС

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