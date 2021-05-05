Кодификация отечественной робототехники

Росстандарт внес коды промышленной робототехники и устройства числового программного управления в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Приказы вступят в силу с 1 июня 2021 г.

Утверждение кодов ОКПД 2 и ОКВЭД 2 позволит усовершенствовать нормативно-правовое регулирование и систему сбора статистики в отраслях промышленной робототехники и систем числового программного управления, а также модернизировать механизмы государственной поддержки производства этой продукции.

Российский рынок промышленной робототехники с 2010 года увеличился более чем в 6 раз с 230 до 1410 единиц. В области производства систем ЧПУ мы также добились больших успехов. Сейчас их производят «Мехатроника», «Модмаш-софт», «Инэлси», «Балт-Систем», «Числовая механика», «Ижпрэст» и другие предприятия. Они с каждым годом наращивают темпы по производству и расширению номенклатурного ряда. Внесенные изменения в российские классификаторы помогут более качественно отслеживать динамику развития российских производителей робототехники и систем ЧПУ и оказывать им государственную поддержку финансовыми и регуляторными механизмами. В перспективе это должно привести к увеличению доли российских производителей этой продукции на российском рынке

- отметил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В конце 2020 года Правительством Российской Федерации была утверждена Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года, в которой отдельное внимание уделяется развитию компетенций в производстве систем числового программного управления.

Справочно:

Промышленная робототехника – это средство автоматизации производственных процессов. Оно активно используется на предприятиях автомобилестроения, машиностроения, авиастроения, судостроения и металлургии. Применение промышленной робототехники позволяет кратно увеличить объем и качество выпускаемой продукции, повысить конкурентоспособность предприятий на российском и международных рынках, освободить человека от продолжительной, монотонной, тяжёлой физической работы.

Устройство числового программного управления позволяет манипулировать станком с помощью компьютера. Применение в станках системы ЧПУ значительно облегчает задачу массового производства деталей. В основном такое оборудование используется на предприятиях стратегических отраслей промышленности (авиастроение, судостроение, приборостроение), что делает развитие производства устройств числового программного управления одним из приоритетных направлений российской индустриальной политики.