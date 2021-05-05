Премьер-министр РФ Михаил Мишустил распорядился в течение месяца утвердить план мероприятий по развитию технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем на период до 2024 года, говорится в распоряжении кабмина.

В документе также был определен ответственный за проведение соответствующей работы - вице-премьер РФ Александр Новак.