Цены на медь будут расти.
Антон Берлин дал интервью президенту Ассоциации “Электрокабель”
5 мая 2021, 09:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Отрасль: Электроэнергетика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустил распорядился в течение месяца утвердить план мероприятий по развитию технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем на период до 2024 года, говорится в распоряжении кабмина.
В документе также был определен ответственный за проведение соответствующей работы - вице-премьер РФ Александр Новак.
"Заместителю председателя правительства Российской Федерации Новаку А.В. в месячный срок утвердить план мероприятий развитие высокотехнологичной области "Технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на период до 2024 года", - говорится в распоряжении.
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