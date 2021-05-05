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Мишустин поручил Новаку утвердить план развития технологий передачи электроэнергии

Мишустин поручил Новаку утвердить план развития технологий передачи электроэнергии

5 мая 2021, 09:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустил распорядился в течение месяца утвердить план мероприятий по развитию технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем на период до 2024 года, говорится в распоряжении кабмина.

В документе также был определен ответственный за проведение соответствующей работы - вице-премьер РФ Александр Новак.

"Заместителю председателя правительства Российской Федерации Новаку А.В. в месячный срок утвердить план мероприятий развитие высокотехнологичной области "Технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на период до 2024 года", - говорится в распоряжении.

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Источник: ТАСС

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