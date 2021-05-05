 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" установит новые многогранных и железобетонные опоры на восьми ЛЭП 220-330 кВ Северо-Запада

Россети ФСК ЕЭС установит новые многогранных и железобетонные опоры на восьми ЛЭП 220-330 кВ Северо-Запада

5 мая 2021, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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 Работы будут проведены на восьми линиях электропередачи 220-330 кВ Новгородской, Архангельской, Псковской, Брянской и Курской областей. Новые конструкции установят взамен выработавших свой ресурс для повышения надежности энергоснабжения бытовых и промышленных потребителей. Всего планируется установка 23 опор.

Больше всего опор – 10 – заменят на сетевом оборудовании, питающем потребителей Новгородской и Курской областей. Это четыре линии электропередачи: 220 кВ «Новобрянская – Железногорская» и 330 кВ «Чудово – Юго-Западная», а также 330 кВ «Полоцк – Новосокольники» и «Великорецкая – Резекне».

Кроме того, восемь новых опор установят на трех ЛЭП 220 кВ в Архангельской области: «Вельск – Шангалы», «Кизема – Шангалы», «Харовск – Коноша», и еще пять на линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС – Гатчинская».

Необходимость замены или ремонта электросетевого оборудования определяется ежегодно в рамках проведения диагностики энергообъектов. Для замены используются новейшие железобетонные и многогранные опоры российского производства. Их отличительной особенностью является долговечность (до 50 лет службы), сокращение затрат и легкость в транспортировке. Выполненные работы позволят избежать возможных технологических нарушений в работе энергообъектов и повысят качество электроснабжения.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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