Работы будут проведены на восьми линиях электропередачи 220-330 кВ Новгородской, Архангельской, Псковской, Брянской и Курской областей. Новые конструкции установят взамен выработавших свой ресурс для повышения надежности энергоснабжения бытовых и промышленных потребителей. Всего планируется установка 23 опор.

Больше всего опор – 10 – заменят на сетевом оборудовании, питающем потребителей Новгородской и Курской областей. Это четыре линии электропередачи: 220 кВ «Новобрянская – Железногорская» и 330 кВ «Чудово – Юго-Западная», а также 330 кВ «Полоцк – Новосокольники» и «Великорецкая – Резекне».

Кроме того, восемь новых опор установят на трех ЛЭП 220 кВ в Архангельской области: «Вельск – Шангалы», «Кизема – Шангалы», «Харовск – Коноша», и еще пять на линии электропередачи 330 кВ «Ленинградская АЭС – Гатчинская».

Необходимость замены или ремонта электросетевого оборудования определяется ежегодно в рамках проведения диагностики энергообъектов. Для замены используются новейшие железобетонные и многогранные опоры российского производства. Их отличительной особенностью является долговечность (до 50 лет службы), сокращение затрат и легкость в транспортировке. Выполненные работы позволят избежать возможных технологических нарушений в работе энергообъектов и повысят качество электроснабжения.