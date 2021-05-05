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СЭС и накопители энергии — в удаленные районы

СЭС и накопители энергии — в удаленные районы

5 мая 2021, 16:00
Рубрика: Инновации
Метки: ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ, РМЭФ-2021, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ЭнергоИнновация

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Сегодня ВИЭ становятся привлекательными для малого и среднего бизнеса, которым электричество обходится особенно дорого. Причиной перехода растущего числа российских предприятий на возобновляемые источники энергии является ее низкая стоимость. На некоторых территориях экономия выходит практически в два раза. Об этом Илья Лихов, генеральный директор NEOSUN Energy заявил на полях РМЭФ-2021.

Эксперт выступил на секции «Новая энергетика — энергетика потребителя», соорганизатором которой выступила «ЭнергоИнновация». Илья Лихов представил опыт использования распределенных и изолированных энергосистем».  Он подчеркнул, что солнечная энергетика сегодня особенно привлекательна для удаленных регионов России, где нет постоянного электроснабжения.

Перспективным это направление считает и компания «Севзапэнергомонтаж МУ-1». По итогам Российского Международного энергетического форума руководители СЗЭМ-МУ1 и NEOSUN Energy подписали соглашение о сотрудничестве. Они намерены совместить опыт строительства СЭС и умных технологий. В первую очередь, реализацией проектов займутся в СЗФО, ЮФО и УФО. Энергоинноваторы также намерены оказать поддержку. Так, «ФИЗИКА ТЕПЛА» готова оказать сопровождение в части инжиниринга, провести гарантийное и сервисное обслуживание оборудования.

NEOSUN Energy — международная высокотехнологичная компания, производитель солнечных батарей нового поколения, разработчик солнечных электростанций для коммерческих и добывающих предприятий, фермерских, телекоммуникационных и других автономных объектов.

«Севзапэнергомонтаж МУ-1» занимается реализацией топливно-энергетических проектов теплоэнергетики средней и малой мощности на промышленных объектах и гражданском строительстве.

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Источник: ЭнергоИнновация

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