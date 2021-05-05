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Ядерное топливо энергоблока № 2 Белорусской АЭС готово для начальной загрузки в реактор

На Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») успешно завершился этап завоза и проведения входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок (ТВС) и поглощающих стержней системы управления и защиты (ПС СУЗ)) для начальной загрузки в реактор энергоблока № 2.

Процесс входного контроля проводился профильными специалистами РУП «Белорусская АЭС» с участием представителей генерального подрядчика АО «Атомстройэкспорт» и завода-изготовителя топлива —Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Каждый этап приемки  контролировали сотрудники Государственного атомного надзора Республики Беларусь.

В соответствии с регламентом проведения процесса входного контроля специалисты проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние топливной продукции, контрольные геометрические параметры, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам.

По итогам был подписан акт, подтверждающий успешное прохождение входного контроля на площадке, надлежащее качество и готовность поставленной партии ядерного топлива к начальной загрузке в реактор. До начала загрузки в реактор энергоблока № 2 все топливо будет находиться в хранилище свежего топлива, обеспечивающем соблюдение необходимых условий для хранения.

Поставка свежего ядерного топлива выполнена в рамках генерального контракта на сооружение энергоблоков Белорусской АЭС.

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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