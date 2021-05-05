На строительство четвёртой очереди Большого Ставропольского канала (II этап) в 2022 году будет выделено ещё 220 млн рублей. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства направят на завершение работ на магистральном канале длиной 58 км. Ожидается, что дополнительное финансирование позволит ввести сооружение в эксплуатацию уже в 2023 году.

Реализация проекта стартовала почти десять лет назад в рамках федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса». Его общая стоимость – 3,56 млрд рублей.

Согласно расчётам, завершение четвёртой очереди поможет обеспечить водой более 160 тысяч человек и наладить орошение сельскохозяйственных земель на площади более 200 тыс. га. Это особенно важно, так как большая часть территории края находится в зоне рискованного земледелия.

Большой Ставропольский канал – основной элемент Ставропольской обводнительно-оросительной системы, расположенной в бассейнах рек Кубань, Терек и Кума. Его назначение – обеспечивать водой курорты Минеральных Вод, промышленные объекты Невинномысского района. Канал также играет ведущую роль в развитии сельского хозяйства и гидроэнергетики региона.