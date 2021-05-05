«Россети Северный Кавказ» обнаружили в Северной Осетии два факта незаконного потребления электроэнергии майнерами. Суммарный объем украденного ресурса превышает 615 тысяч кВт.ч. на 2,6 млн рублей.

Хищения энергоресурса выявлены во Владикавказе и в посёлке Заводском специалистами филиала «Севкавказэнерго» и представителями МВД по РСО-Алания во время специального совместного рейда. Незаконное энергопотребление при получении криптовалюты осуществлялось на оборудованных предприятиях в частных домовладениях. В одном случае майнеры на протяжении трех месяцев незаконно расходовали ресурс путем безучетного энергопотребления. По второму факту подтверждено самовольное подключение к электросетям компании и бездоговорное энергопотребление в течение почти одного года. Вся информация энергетиками в установленном порядке передана в правоохранительные органы республики для принятия процессуальных решений. Кроме того, энерговоры оплатят штраф, предусмотренный действующим законодательством.

Отметим, выявлению фактов незаконного энергопотребления при добыче криптовалюты «Россети Северный Кавказ» уделяют особое внимание, поскольку СКФО в числе лидеров в стране по количеству майнинг-энерговоров. В Северной Осетии это первый случай выявленных энергокомпанией фактов кражи электроэнергии майнерами. Ранее миллионные хищения путем несанкционированного энергопотребления при добыче криптовалюты были зафиксированы в Дагестане и Ингушетии. Всего за два года энергокомпанией выявлено порядка 40 фактов майнинг-хищений. Общая сумма ущерба, причинённого электросетевому комплексу СКФО незаконными действиями майнеров, превышает 233 млн рублей.

Энергетики в очередной раз напоминают: энерговоры своими незаконными действиями подвергают риску надежность энергоснабжения всех потребителей. Несанкционированное подключение к электросетям приводит к снижению напряжения в сети, к непрогнозируемому росту нагрузки на энергообъекты, может спровоцировать возгорание. А это значит, под угрозой может оказаться здоровье и жизнь окружающих.