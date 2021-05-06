 
Модернизация

АО "Мособлэнерго" заменило за неделю 19 опор ЛЭП и отремонтировало подстанцию в Раменском районе

АО Мособлэнерго заменило за неделю 19 опор ЛЭП и отремонтировало подстанцию в Раменском районе

6 мая 2021, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
346

АО «Мособлэнерго» за период 26-30 апреля 2021 года заменило 19 опор ЛЭП и отремонтировало 1 подстанцию в Раменском районе в рамках мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, реализуемых совместно с Министерством энергетики Московской области. Также в этот период в округе заменено более 1 км проводов на ЛЭП.

Раменское вошло в список проблемных округов, в которых реализуются мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей. В 2021 году в округе запланировано заменить 190 опор (49 опор уже заменено) и 17,1 км проводов ЛЭП (2,5 км уже заменено), отремонтировать 9 трансформаторных подстанций (на одной работы уже проведены).

Все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округа позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья. Комплексные работы по реконструкции электросетей и ремонту электрооборудования АО «Мособлэнерго» проходят также в Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск.

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "Мособлэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Специалисты Усть-Лабинских электрических сетей отремонтируют 27 крупных питающих центров 06.05.2021
Специалисты Усть-Лабинских электрических сетей отремонтируют 27 крупных питающих центров
Инвестиционная программа филиала 06.05.2021
Инвестиционная программа филиала "Мордовэнерго" во 2 квартале будет выполнена в полном объеме
Более 120 млн рублей вложат 06.05.2021
Более 120 млн рублей вложат "Россети Тюмень" в ремонтную кампанию на севере ХМАО-Югры
05.05.2021
"Россети ФСК ЕЭС" установит новые многогранных и железобетонные опоры на восьми ЛЭП 220-330 кВ Север...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно