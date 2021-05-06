АО «Мособлэнерго» за период 26-30 апреля 2021 года заменило 19 опор ЛЭП и отремонтировало 1 подстанцию в Раменском районе в рамках мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения потребителей, реализуемых совместно с Министерством энергетики Московской области. Также в этот период в округе заменено более 1 км проводов на ЛЭП.

Раменское вошло в список проблемных округов, в которых реализуются мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей. В 2021 году в округе запланировано заменить 190 опор (49 опор уже заменено) и 17,1 км проводов ЛЭП (2,5 км уже заменено), отремонтировать 9 трансформаторных подстанций (на одной работы уже проведены).

Все проводимые и запланированные мероприятия по обновлению электросетевого комплекса округа позволят в дальнейшем обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей Подмосковья. Комплексные работы по реконструкции электросетей и ремонту электрооборудования АО «Мособлэнерго» проходят также в Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск.