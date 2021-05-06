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НПП "ПОЛИПЛАСТИК" впервые примет участие в выставке "Электро" со стендом

«Электро-2021» - один из крупнейших выставочных проектов в России и странах СНГ в электротехнической индустрии, пройдет 7-10 июня в ЦВК «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» представит на выставке электроизоляционные компаунды для электротехники.

Представители компании познакомят посетителей с разработками компании, которые применяются в машиностроении и кабельной промышленности, электротехнике и электронике, изделиях бытового назначения.

Материалы НПП «ПОЛИПЛАСТИК» активно используются ведущими производителями электротехнических  решений для изготовления кабелей, корпусных деталей, элементов ламп накаливания, гофротрубок для электропроводки, а также деталей, контактирующих с токоведущими частями и имеющих требования по антистатике. На сегодняшний день в портфеле компании более 30 материалов на основе полипропилена, полиамида и стирольных каучуков, готовых  для применения в электротехнической промышленности.

Специалисты НПП «ПОЛИПЛАСТИК» на «Электро-2021» будут давать консультации на стенде 21F10 (зал: 1, уровень: 2, павильон: 2, ЦВК «Экспоцентр», 7-10 июня).

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Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"

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