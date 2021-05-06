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Секреты производства джина

Секреты производства джина

6 мая 2021, 17:54
Рубрика: Компании
Метки: ДЖИН, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗНОЕ
Источник: Alcomarket

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Джин издавна считается напитком настоящих мужчин. Он представляет собой зерновую водку крепостью 42-47 градусов, настоянную на можжевеловых ягодах с добавлением апельсиновой цедры. Долгое время джин использовали как лекарство, но со временем роль этого вида алкоголя изменилась, а напиток приобрел статус элитного.

Интересное из истории

Этот вид алкоголя был изобретен в 16 веке в Голландии как средство против чумы. Джину был присущ выраженный горький вкус. Несмотря на это, его оценили английские солдаты, находящиеся на территории в качестве союзных войск. 

Дальнейшему распространению этой разновидности спиртного способствовала политика Вильгельма II. Он ввел лицензию на производство можжевеловой водки, что привело к совершенствованию технологий, улучшению вкуса и запаха. Сегодня на магазинных прилавках можно увидеть огромное разнообразие видов джина: 

  • сухой;
  • желтый;
  • плимутский;
  • голландский.

Алкоголь классифицируют по степени выдержки, составу и другим критериям. Каждый может подобрать напиток на свой вкус.

Технология производства

Для производства алкоголя требуются вода, растительное сырье и спирт. Первый получают путем сбраживания зерна и последующей перегонки. Для очистки от сивушных масел сырье перегоняют дважды. 

Далее метод производства выбирается в зависимости от того, какую задачу ставит перед собой изготовитель. Если необходимо снизить затраты, спирт смешивают с водой до получения 40-градусной жидкости. Ее настаивают на ягодах и специях в течение недели при комнатной температуре. Затем напиток дистиллируют. В результате получается недорогой алкоголь хорошего качества.

Второй метод более затратный, но он позволяет получить более выраженный, насыщенный вкус. В куб для перегонки заливается спиртовая смесь. В лотки над аппаратом укладывают пряности и ягоды можжевельника. Проходя через них, спиртовые пары впитывают аромат.

В ходе производства может использоваться один из способов дистилляции. Первый требует применения дефлегматора (конденсатор спиртовых паров, превращающий их в жидкость), поэтому напиток получается большей крепости и с менее выраженным ароматом. Во втором способе дефлегматор не используется, и крепость алкоголя снижается. 

Несмотря на наличие общей схемы производства джина, у каждого изготовителя есть свои секреты. Например, в плимутской винокурне перегонный куб имеет необычную форму. У него короткая горловина и длинный изгиб трубы. Благодаря этому удается получать глубокую консистенцию напитка. На качество алкоголя влияет и состав воды. В Плимуте используют родниковую, проходящую через гранитные и торфяные залежи.

Производство джина — тонкий процесс, имеющий множество нюансов. Технология изготовления напитка сохраняется на протяжении столетий, благодаря чему сегодня ценители качественного спиртного https://alcomarket.ru/catalog/krepkiy-alkogol/gin/ могут насладиться первоклассным голландским алкоголем.

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Источник: Alcomarket

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