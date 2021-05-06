Югорские энергетики приступили к активной стадии ремонтной кампании на севере автономного округа. Так, «Россети Тюмень» завершили капитальный ремонт высоковольтной линии 110 кВ «Восточно-Моховая–Слава». Эта линия электропередачи питает объекты «Лукойла», одного из ключевых потребителей в автономном округе, и более 40 тысяч жителей Когалыма.

От линии «Восточно-Моховая – Слава» запитаны 3 высоковольтные подстанции, снабжающие электроэнергией нефтяные месторождения и жилой массив Когалыма. От надежной работы электросетевой инфраструктуры зависит функционирование социально значимых объектов, в числе которых 4 медицинских и 19 образовательных учреждений.

Главной задачей энергетиков является поддержание электросетевых объектов в нормативном состоянии, которое подвергается воздействию внешних факторов. В ходе работ специалисты когалымского филиала «Россети Тюмень» заменили 15 км грозозащитного троса, более 370 изоляторов, спиральные зажимы и гасители вибрации. Кроме того, энергетики повысили устойчивость 13 опор воздушных линий электропередачи к сверхнормативным ветровым нагрузкам. Производство работ усложнилось ранним таяньем грунтов, однако энергетики выполнили весь запланированный объем мероприятий в срок. На повышение надежности функционирования ЛЭП энергетики направили 4,6 млн рублей.

В целом, объем ремонтной программы когалымского филиала «Россети Тюмень» на 2021 год составит порядка 124 млн рублей. За счет этих средств энергетики проведут ремонт более 80 км линий электропередачи, а также трансформаторов и другого оборудования подстанций.