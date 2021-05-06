Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко заявил о создании Минцифры России совместно с Университетом Иннополис консорциума образовательных организаций.

Консорциум позволит унифицировать и стандартизировать основные подходы к обучению кадров для цифровой экономики, а также сформировать образовательные модули по цифровым компетенциям для преподавателей и студентов. Таким образом, государственные приоритеты, направленные на поддержку и развитие ИТ-отрасли, будут учтены в образовательных программах страны.

«Мы рассчитываем, что консорциум станет действенным механизмом коммуникации между образовательными организациями. Это, в свою очередь, позволит максимально быстро обучить преподавателей и методистов, а также адаптировать цифровые образовательные модули для студентов под запрос реального сектора экономики. В состав консорциума уже вошли 185 организаций высшего и 101 организация среднего профессионального образования со всей России, список будет пополняться. Наш якорный вуз по подготовке кадров для цифровой экономики – Университет Иннополис – является методической базой для учебных заведений, вошедших в консорциум. На этом этапе основная задача определить текущий уровень цифровых компетенций сотрудников учебных заведений и оценить уровень знаний самих студентов. По результатам аудита будут подобраны оптимальные инструменты для обучения педагогов, а затем и студентов цифровым компетенциям, востребованным на российском рынке. Обучение непосредственно студентов по обновленным программам начнётся с сентября 2021 года», – сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Модель повышения квалификации преподавателей состоит из двух этапов. Сначала эксперты проводят комплексную оценку компетенций, которая включает тесты, интервью и командные мероприятия с решением ИТ-кейсов. На основании полученных результатов корректируются программы предстоящих потоков обучения, в результате слушатели получают навыки, которые соответствуют их уровню цифровых знаний. На обучение приглашаются преподаватели образовательных организаций, вступивших в консорциум проекта.

«В основе методологии повышения квалификации лежит анализ текущего состояния цифровых компетенций преподавателей и методистов. В различных регионах уровень цифровой грамотности отличается, это видно по межрегиональным цифровым рейтингам. Некоторые преподаватели готовы осваивать большие данные и языки программирования, другим достаточно хорошо разбираться в стандартных компьютерных программах. Консорциум поможет зафиксировать эти различия и сформирует подходящую программу обучения для каждой группы. Проект позволит охватить все субъекты РФ, в результате в каждом регионе будут преподаватели, работающие по новым программам», – уточнил замглавы Минцифры России Евгений Кисляков.

Образовательные организации могут присоединиться к консорциуму. Для этого необходимо подать заявку о вступлении и предоставить список участников, направляемых на программы повышения квалификации.

Обучение преподавателей и методистов проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика».

За 4 года Университет Иннополис обучит цифровым компетенциям 80 тысяч российских преподавателей и методистов — в 2021 году число слушателей достигнет 16 тысяч человек.

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» включает образовательные программы для различных аудиторий. В частности, для российских граждан предусмотрены программы дополнительного образования по наиболее востребованным ИТ-направлениям, а для государственных и муниципальных служащих разработаны программы цифровой трансформации, которые помогут перевести услуги ведомств на новый уровень.