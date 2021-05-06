К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Это предусмотрено планом по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, утверждённым Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Документ включает мероприятия по нескольким важным направлениям. В их числе – совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа.

Так, до 1 июля в Правительство должен быть представлен график догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Президент Владимир Путин по итогам Послания Федеральному Собранию поручил обеспечить доведение газа до участков негазифицированных домовладений в таких населённых пунктах без привлечения средств граждан.

Кроме того, планируется снизить размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети, расширить использование интеллектуальных систем учёта и упростить отдельные регуляторные практики, связанные с размещением и обслуживанием газопроводов.

«Дорожная карта» предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Её основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Введение института единого оператора газификации в каждом субъекте позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения.

До конца II квартала должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она объединит существующие региональные планы, а её реализации поможет единый оператор газификации. Также у потребителей к этому сроку, как планируется, появится возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом (подключение, поставка, техобслуживание). Указано, что такой сервис должен действовать по принципу «одного окна» и быть доступен на едином портале госуслуг. То же самое касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения.

Всего в «дорожную карту» вошли 54 мероприятия. Большая часть будет реализована в 2021–2022 годах. О реализации плана Минэнерго будет ежеквартально отчитываться перед Правительством.

Выполнение «дорожной карты» ускорит газификацию российских регионов, позволит сделать услуги газораспределительных компаний более доступными для населения.