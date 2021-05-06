 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

"РТСофт" приглашает на четвертый вебинар весенней серии о работе и возможностях ПК PowerFactory – 2021

РТСофт приглашает на четвертый вебинар весенней серии о работе и возможностях ПК PowerFactory – 2021

6 мая 2021, 11:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ, РТСОФТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
246

13 мая 2021 г. в 11:00 (мск) состоится вебинар «Использование возможностей ПК PowerFactory в режиме реального времени». Приглашаем руководителей и специалистов предприятий электроэнергетической отрасли!

Это четвертый, заключительный вебинар весенней серии о работе и возможностях ПК PowerFactory.

На онлайн-встрече будут освещены принципы интеграции цифровой модели PowerFactory с системами реального времени, а также разобраны практические расчетные кейсы.

Вебинар будет актуален для руководителей, главных инженеров, технических директоров, начальников расчетных отделов и специалистов служб электрических режимов, перспективного развития и планирования, релейной защиты предприятий различных отраслей промышленности и электроэнергетики, сетевых компаний и вузов.

Длительность вебинара: 1,5–2 часа.

Участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться*.

Программный комплекс PowerFactory – ведущий мировой инструмент для расчетов и моделирования объектов энергетического комплекса всех классов напряжения. Внедрив данный ПК на своем предприятии, вы сможете повысить наблюдаемость исследуемых объектов, сократить трудозатраты электроэнергетического персонала на ведение моделей сети, повысить точность проводимых расчетов.

* Обращаем ваше внимание: регистрация завершится 12 мая в 10:00 (мск).

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за апрель 2021 года 05.05.2021
Доступен новый выпуск журнала ELECTRA за апрель 2021 года
Эксперты 04.05.2021
Эксперты "Россетей", СИГРЭ и МИРЭС рассказали воспитанникам "Сириуса" о возможностях энергетики для ...
Рубрика 30.04.2021
Рубрика "Современные тенденции и вопросы диагностики электрооборудования"
НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в VII Всероссийском конкурсе 30.04.2021
НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие в VII Всероссийском конкурсе "Новая идея – 2020"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно