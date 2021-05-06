13 мая 2021 г. в 11:00 (мск) состоится вебинар «Использование возможностей ПК PowerFactory в режиме реального времени». Приглашаем руководителей и специалистов предприятий электроэнергетической отрасли!

Это четвертый, заключительный вебинар весенней серии о работе и возможностях ПК PowerFactory.

На онлайн-встрече будут освещены принципы интеграции цифровой модели PowerFactory с системами реального времени, а также разобраны практические расчетные кейсы.

Вебинар будет актуален для руководителей, главных инженеров, технических директоров, начальников расчетных отделов и специалистов служб электрических режимов, перспективного развития и планирования, релейной защиты предприятий различных отраслей промышленности и электроэнергетики, сетевых компаний и вузов.

Длительность вебинара: 1,5–2 часа.

Участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться*.

Программный комплекс PowerFactory – ведущий мировой инструмент для расчетов и моделирования объектов энергетического комплекса всех классов напряжения. Внедрив данный ПК на своем предприятии, вы сможете повысить наблюдаемость исследуемых объектов, сократить трудозатраты электроэнергетического персонала на ведение моделей сети, повысить точность проводимых расчетов.

* Обращаем ваше внимание: регистрация завершится 12 мая в 10:00 (мск).