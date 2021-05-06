Энергетики Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» в рамках ремонтной кампании 2021 года отремонтируют 27 ключевых питающих центров 35-110 кВ в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. Это позволит повысить надежность энергоснабжения 300 тысяч потребителей в центральных районах Кубани.

Комплексный ремонт питающих центров включает в себя замену устаревшего высоковольтного оборудования (батареи конденсаторов), выработавшее свой эксплуатационный срок. Новое оборудование обладает более высокими техническими характеристиками и соответствует всем современным нормам и требованиям: минимальное обслуживание и увеличение срока службы эксплуатации.

– На ремонт и техническое обслуживание высоковольтных подстанций в этом году планируется направить более 12 миллионов рублей, – рассказал директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин. – Данные мероприятия позволят максимально повысить надежность электроснабжения потребителей в усть-лабинском энергорайоне, а это более трехсот тысяч человек.

Стабильная работа питающих центров, вошедших в план ремонтной программы филиала на 2021 год, также необходима для многочисленных сельскохозяйственных предприятий, расположенных в в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Кубани.